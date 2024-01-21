ЕС должен активнее оказывать военную помощь Украине — Науседа

Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности.

Науседа призвал ЕС больше помогать Украине

В условиях, когда Украина до сих пор не получила обещанную военную помощь, Европейский союз должен сыграть более активную роль в оказании помощи Киеву, в то время как у зарубежных союзников не хватает желания.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Etaplius.

По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности, – заявил Науседа. Поделиться

Он также добавил, что Европа не должна терять времени на укрепление возможностей, как в Литве, так и во всем ЕС.

Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что мы можем сделать еще больше, – заявил он. Поделиться

Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет израсходована на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.