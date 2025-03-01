Що негайно потрібно зробити ЄС для допомоги Україні — пропозиція Науседи
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Що негайно потрібно зробити ЄС для допомоги Україні — пропозиція Науседи

Науседа
Джерело:  online.ua

Президент Литви Гітанас Науседа перелічив три негайні кроки, які Євросоюз повинен зробити для збільшення допомоги Україні.

Головні тези:

  • Використання заморожених російських активів для підтримки українських військових - один з пріоритетних кроків для надання швидкої допомоги Україні.
  • Виділення додаткової допомоги у розмірі 20 мільярдів євро на оборону є однією зі стверджених пропозицій для Євросоюзу від президента Литви.
  • Зміцнення оборонної промисловості та інвестування країн-членів ЄС в оборону — важливі аспекти, які потрібно розглянути для підтримки ЄС у контексті конфлікту.

Науседа пропонує конкретні кроки експрес-допомоги ЄС Україні

Свій заклик він висловив у соцмережі Х.

По-перше, щодо України: негайно використовувати заморожені російські активи для підтримки українських військових. Надати 20 мільярдів євро додаткової допомоги на оборону, як пропонує (глава Єврокомісії — ред.) Урсула фон дер Ляєн. Обговорити питання європейських миротворчих сил.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Президент Литви також перелічив дії, які повинен зробити і сам Євросоюз для себе.

По-друге, щодо ЄС: Країни-члени інвестуватимуть більше в оборону. Значно зміцнити нашу оборонну промисловість. Більше коштів для портфоліо (єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс — ред.) Кубілюса. Спільні проєкти з Великою Британією та Норвегією.

Науседа зазначив, що обговорить ці питання 2 березня з главою британського уряду Кіром Стармером та 4 березня з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.

На спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути прийняті важливі рішення, — підсумував він.

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