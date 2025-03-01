Що негайно потрібно зробити ЄС для допомоги Україні — пропозиція Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа перелічив три негайні кроки, які Євросоюз повинен зробити для збільшення допомоги Україні.

Науседа пропонує конкретні кроки експрес-допомоги ЄС Україні

Свій заклик він висловив у соцмережі Х.

По-перше, щодо України: негайно використовувати заморожені російські активи для підтримки українських військових. Надати 20 мільярдів євро додаткової допомоги на оборону, як пропонує (глава Єврокомісії — ред.) Урсула фон дер Ляєн. Обговорити питання європейських миротворчих сил. Гітанас Науседа Президент Литви

Президент Литви також перелічив дії, які повинен зробити і сам Євросоюз для себе.

По-друге, щодо ЄС: Країни-члени інвестуватимуть більше в оборону. Значно зміцнити нашу оборонну промисловість. Більше коштів для портфоліо (єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс — ред.) Кубілюса. Спільні проєкти з Великою Британією та Норвегією. Поширити

Europe must act swiftly now.



First, on Ukraine:

- Use frozen Russian assets immediately to support Ukraine's military;

- Provide €20bn in additional defense aid, as proposed by @vonderleyen;

- Discuss a European peacemaker force.



Second, on the EU:

- Member states to invest… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 1, 2025

Науседа зазначив, що обговорить ці питання 2 березня з главою британського уряду Кіром Стармером та 4 березня з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.