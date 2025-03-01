Що негайно потрібно зробити ЄС для допомоги Україні — пропозиція Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа перелічив три негайні кроки, які Євросоюз повинен зробити для збільшення допомоги Україні.
Головні тези:
- Використання заморожених російських активів для підтримки українських військових - один з пріоритетних кроків для надання швидкої допомоги Україні.
- Виділення додаткової допомоги у розмірі 20 мільярдів євро на оборону є однією зі стверджених пропозицій для Євросоюзу від президента Литви.
- Зміцнення оборонної промисловості та інвестування країн-членів ЄС в оборону — важливі аспекти, які потрібно розглянути для підтримки ЄС у контексті конфлікту.
Науседа пропонує конкретні кроки експрес-допомоги ЄС Україні
Свій заклик він висловив у соцмережі Х.
Президент Литви також перелічив дії, які повинен зробити і сам Євросоюз для себе.
Europe must act swiftly now.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 1, 2025
First, on Ukraine:
- Use frozen Russian assets immediately to support Ukraine's military;
- Provide €20bn in additional defense aid, as proposed by @vonderleyen;
- Discuss a European peacemaker force.
Second, on the EU:
- Member states to invest…
Науседа зазначив, що обговорить ці питання 2 березня з главою британського уряду Кіром Стармером та 4 березня з прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.
На спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути прийняті важливі рішення, — підсумував він.
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