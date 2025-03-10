Венгрия снова отказывается голосовать за санкции ЕС против России — какие перспективы

Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций Европейского Союза против России (индивидуальные санкции), срок которых истекает 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.
Главные тезисы
- Венгрия вновь отказалась проголосовать за продление санкций ЕС против России, вызывая беспокойство среди дипломатов Евросоюза.
- Индивидуальные санкции ЕС против РФ, касающиеся территориальной целостности Украины, могут прекратить действие до 15 марта 2025 года без единогласного решения всех членов ЕС.
- Если санкции не будут продлены до 15 марта, они прекратят действие, что может иметь негативные последствия для отношений с Россией и стабильности в регионе.
Венгрия снова блокирует антироссийские санкции ЕС
Об этом сообщили несколько дипломатов государств Евросоюза, осведомленных о результатах переговоров, на условиях анонимности.
По результатам заседания послов ЕС дипломаты рассказали, что Венгрия отказывается голосовать за санкции против РФ, продление которых требует единодушного утверждения всеми государствами Евросоюза до 15 марта.
Обсуждение индивидуальных санкций продолжается, и пока согласие не достигнуто, — заявил один из дипломатов.
Следует уточнить, что послы ЕС должны принять решение о продлении санкций, касающихся "режима территориальной целостности Украины", действительно действующих до 15 марта 2025 года и касающихся более 2400 физических и юридических лиц Российской Федерации, причастных к подрыву территориальной целостности, независимости Украины.
Другой дипломат добавил, что Венгрия является единственным государством, которое не соглашается на продление этого режима санкций: все остальные 26 членов ЕС поддерживают это.
Еще один дипломат ЕС сообщил, что "если санкции не продлят до 15 марта, они прекратят действовать".
Следующее заседание послов государств ЕС (Coreper II), которое будет обсуждать вопрос продления санкций против РФ, состоится в Брюсселе 12 марта.
Ближайшее после него заседание, на котором могут продлить индивидуальные санкции против россиян, намечено на утро пятницы, 15 марта.
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