Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций Европейского Союза против России (индивидуальные санкции), срок которых истекает 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.

Венгрия снова блокирует антироссийские санкции ЕС

Об этом сообщили несколько дипломатов государств Евросоюза, осведомленных о результатах переговоров, на условиях анонимности.

По результатам заседания послов ЕС дипломаты рассказали, что Венгрия отказывается голосовать за санкции против РФ, продление которых требует единодушного утверждения всеми государствами Евросоюза до 15 марта.

Обсуждение индивидуальных санкций продолжается, и пока согласие не достигнуто, — заявил один из дипломатов.

Следует уточнить, что послы ЕС должны принять решение о продлении санкций, касающихся "режима территориальной целостности Украины", действительно действующих до 15 марта 2025 года и касающихся более 2400 физических и юридических лиц Российской Федерации, причастных к подрыву территориальной целостности, независимости Украины.

Другой дипломат добавил, что Венгрия является единственным государством, которое не соглашается на продление этого режима санкций: все остальные 26 членов ЕС поддерживают это.

Еще один дипломат ЕС сообщил, что "если санкции не продлят до 15 марта, они прекратят действовать".

Но все знающие лица выразили надежду, что Венгрия, "как всегда случалось раньше, в последний момент согласится на продление санкций против России". Поделиться

Следующее заседание послов государств ЕС (Coreper II), которое будет обсуждать вопрос продления санкций против РФ, состоится в Брюсселе 12 марта.