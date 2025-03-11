Україна уразила кілька стратегічних об’єктів Росії за лічені години — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила кілька стратегічних об’єктів Росії за лічені години — відео

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом ночі 11 березня українські воїни організували масштабну “бавовну” на території країни-агресорки Росії, атакувавши низку важливих ворожих об'єктів, які залучені до війни проти України.

Головні тези:

  • Україна активно працює над знищенням сил та ресурсів ворога.
  • Сили оборони України мають детальну інформацію про стратегічні об’єкти Росії та вживають заходів, щоб запобігти пошкодженням цивільної інфраструктури.

Україна продовжує знищувати сили та ресурси ворога

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Росії.

Що важливо розуміти, вони залучені до забезпечення збройної агресії проти України.

Згідно з останніми даними, українським воїнам вдалося успішно уразити виробничі потужності Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції “Стальной конь” (Орловська область рф), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу “Дружба” та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту “Усть-Луга”, що у Ленінградській області.

Згодом також стало відомо, що в результаті дій російської ППО постраждали кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення. Слава Україні!

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