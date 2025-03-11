ЗСУ успішно уразили 9 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України атакували 9 районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських окупантів.

Втрати армії РФ на фронті станом на 11 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 887 620 (+1300) осіб;

танків — 10 303 (+11) од;

бойових броньованих машин — 21 423 (+23) од;

артилерійських систем — 24 346 (+75) од;

РСЗВ — 1 313 (+2) од;

засоби ППО — 1 103 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28 801 (+198) од;

крилаті ракети — 3 121 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 40 205 (+134) од;

спеціальна техніка — 3 775 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що важливо розуміти, 11 березня розпочалася 1112-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Генштаб ЗСУ наголошує, що протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗсУ та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 168 КАБ.