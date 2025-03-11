ЗСУ успішно уразили 9 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України атакували 9 районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських окупантів.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ зафіксував на фронті 140 бойових зіткнень протягом 10 березня.
- Ворог здійснив близько 6000 обстрілів і використав для атак 2930 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ на фронті станом на 11 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 887 620 (+1300) осіб;
танків — 10 303 (+11) од;
бойових броньованих машин — 21 423 (+23) од;
артилерійських систем — 24 346 (+75) од;
РСЗВ — 1 313 (+2) од;
засоби ППО — 1 103 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28 801 (+198) од;
крилаті ракети — 3 121 (+1) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 205 (+134) од;
спеціальна техніка — 3 775 (+2) од.
Що важливо розуміти, 11 березня розпочалася 1112-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Генштаб ЗСУ наголошує, що протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗсУ та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 168 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив близько 6 000 обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню. Цього разу росіяни використали для ураження 2930 дронів-камікадзе.
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