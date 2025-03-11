ВСУ успешно поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну важную цель российских оккупантов.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ зафиксировал на фронте 140 боевых столкновений в течение 10 марта.
- Враг совершил около 6000 обстрелов и использовал для атак 2930 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ на фронте по состоянию на 11 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 887 620 (+1300) человек;
танков — 10 303 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 21 423 (+23) ед;
артиллерийских систем — 24 346 (+75) ед;
РСЗО — 1 313 (+2) ед;
средства ПВО — 1103 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 28 801 (+198) ед;
крылатые ракеты — 3 121 (+1) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 40 205 (+134) ед;
специальная техника — 3 775 (+2) ед.
Что важно понимать, 11 марта начался 1112 день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Генштаб ВСУ отмечает, что за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям воинов ЗСУ и населенным пунктам два ракетных и 113 авиационных ударов, применила две ракеты и сбросила 168 КАБ.
Более того, враг совершил около 6 000 обстрелов, из них 186 — из реактивных систем залпового огня. На этот раз россияне использовали для поражения 2930 дронов-камикадзе.
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