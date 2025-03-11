Украина поразила несколько стратегических объектов России за считанные часы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила несколько стратегических объектов России за считанные часы — видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение ночи 11 марта украинские воины организовали масштабную "бавовну" на территории страны-агрессорки России, атаковав ряд важных вражеских объектов, вовлеченных в войну против Украины.

Главные тезисы

  • Украина активно работает над уничтожением сил и ресурсов врага.
  • Силы обороны Украины имеют подробную информацию о стратегических объектах России и принимают меры, чтобы предотвратить повреждения гражданской инфраструктуры.

Украина продолжает уничтожать силы и ресурсы врага

Как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов России.

Что важно понимать, они вовлечены в обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Согласно последним данным, украинским воинам удалось успешно поразить производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Впоследствии стало известно, что в результате действий российской ПВО пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население. Слава Украине!

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