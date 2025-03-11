Украина поразила несколько стратегических объектов России за считанные часы — видео

В течение ночи 11 марта украинские воины организовали масштабную "бавовну" на территории страны-агрессорки России, атаковав ряд важных вражеских объектов, вовлеченных в войну против Украины.
Главные тезисы
- Украина активно работает над уничтожением сил и ресурсов врага.
- Силы обороны Украины имеют подробную информацию о стратегических объектах России и принимают меры, чтобы предотвратить повреждения гражданской инфраструктуры.
Украина продолжает уничтожать силы и ресурсы врага
Как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов России.
Что важно понимать, они вовлечены в обеспечение вооруженной агрессии против Украины.
Согласно последним данным, украинским воинам удалось успешно поразить производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.
Впоследствии стало известно, что в результате действий российской ПВО пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-