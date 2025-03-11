Шок та здивування. Як у Москві реагують на наймасштабнішу атаку дронів

Уночі 11 березня Україна здійснила наймасованішу атаку дронів на Росію, атакувавши зокрема й столицю країни-агресорки — Москву. Йшлося про сотні безпілотників, однак їхня точна кількість поки не розкривається. Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито змогла збити 337 з них.
Головні тези:
- Наймасштабніша атака дронів на Росію викликала шок та здивування серед мешканців Москви.
- Це був черговий доказ неспроможності ППО РФ захистити країну від повітряних нападів.
Москвичі шоковані через масштаби нової атаки України
З мешканцями російської столиці вирішив поспілкуватися кореспондент Sky News Айвор Беннетт.
За словами самих москвичів, вони досі не можуть повірити в те, що так багато українських ударних дронів змогли прорватися до головного міста Росії цієї ночі.
Айвор Беннетт стверджує, що в очах москвичів були "шок та здивування".
До слова, влада РФ стверджує, що в Московській області нібито збили 73 безпілотників.
Генштаб ЗСУ згодом повідомив, що Сили оборони України змогли уразити виробничі потужності Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.
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