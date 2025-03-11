Шок та здивування. Як у Москві реагують на наймасштабнішу атаку дронів

Уночі 11 березня Україна здійснила наймасованішу атаку дронів на Росію, атакувавши зокрема й столицю країни-агресорки — Москву. Йшлося про сотні безпілотників, однак їхня точна кількість поки не розкривається. Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито змогла збити 337 з них.

Москвичі шоковані через масштаби нової атаки України

З мешканцями російської столиці вирішив поспілкуватися кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За словами самих москвичів, вони досі не можуть повірити в те, що так багато українських ударних дронів змогли прорватися до головного міста Росії цієї ночі.

Це була найбільша атака українських безпілотників на російську столицю з початку війни, — наголошує журналіст. Поширити

Айвор Беннетт стверджує, що в очах москвичів були "шок та здивування".

Одна людина сказала, що не може повірити, що стільки безпілотників було запущено й дійшло так далеко. Інший сказав, що вони не можуть дочекатися, коли все це закінчиться, що вони моляться, щоб цей конфлікт завершився, — додав кореспондент Sky News. Поширити

До слова, влада РФ стверджує, що в Московській області нібито збили 73 безпілотників.