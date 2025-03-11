Шок та здивування. Як у Москві реагують на наймасштабнішу атаку дронів
Категорія
Події
Дата публікації

Шок та здивування. Як у Москві реагують на наймасштабнішу атаку дронів

Москва
Read in English
Джерело:  Sky News

Уночі 11 березня Україна здійснила наймасованішу атаку дронів на Росію, атакувавши зокрема й столицю країни-агресорки — Москву. Йшлося про сотні безпілотників, однак їхня точна кількість поки не розкривається. Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито змогла збити 337 з них.

Головні тези:

  • Наймасштабніша атака дронів на Росію викликала шок та здивування серед мешканців Москви.
  • Це був черговий доказ неспроможності ППО РФ захистити країну від повітряних нападів.

Москвичі шоковані через масштаби нової атаки України

З мешканцями російської столиці вирішив поспілкуватися кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За словами самих москвичів, вони досі не можуть повірити в те, що так багато українських ударних дронів змогли прорватися до головного міста Росії цієї ночі.

Це була найбільша атака українських безпілотників на російську столицю з початку війни, — наголошує журналіст.

Айвор Беннетт стверджує, що в очах москвичів були "шок та здивування".

Одна людина сказала, що не може повірити, що стільки безпілотників було запущено й дійшло так далеко. Інший сказав, що вони не можуть дочекатися, коли все це закінчиться, що вони моляться, щоб цей конфлікт завершився, — додав кореспондент Sky News.

До слова, влада РФ стверджує, що в Московській області нібито збили 73 безпілотників.

Генштаб ЗСУ згодом повідомив, що Сили оборони України змогли уразити виробничі потужності Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нові переговори України та США — з'явилася перші реакція Росії
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила кілька стратегічних об’єктів Росії за лічені години — відео
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Путін вирішив обдурити Трампа
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?