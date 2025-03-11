Команда Трампа оцінила перші години перемовин з Україною

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц лаконічно висловився про хід переговорів з українською делегацією, які уже кілька годин тривають у Саудівській Аравії. Конкретних результатів поки немає, однак команда Трампа налаштовано оптимістично.

США задоволені ходом переговорів з Україною

За словами американських журналістів, минуло 3 годин 20 хвилин перш ніж сторони вирішили вирушити на перепочинок.

Першими на перерву вийшли очільник Держдепу Марко Рубіо і радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Уолтц.

Коли представники ЗМІ поцікавилися в останнього, як усе проходить, він відповів коротко : “Йдемо до мети”.

До слова, глава Офісу президента України та член української делегації Андрій Єрмак також прокоментував хід переговорів.

Робота триває, — написав він у своїх соцмережах. Поширити

Як стверджують ЗМІ, високопоставлений український посадовець заявив їм, що переговори "почалися дуже конструктивно".