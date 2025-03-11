Команда Трампа оцінила перші години перемовин з Україною

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц лаконічно висловився про хід переговорів з українською делегацією, які уже кілька годин тривають у Саудівській Аравії. Конкретних результатів поки немає, однак команда Трампа налаштовано оптимістично.
Головні тези:
- Перші години перемовин Україна називає “конструктивними”.
- Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
США задоволені ходом переговорів з Україною
За словами американських журналістів, минуло 3 годин 20 хвилин перш ніж сторони вирішили вирушити на перепочинок.
Першими на перерву вийшли очільник Держдепу Марко Рубіо і радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Уолтц.
Коли представники ЗМІ поцікавилися в останнього, як усе проходить, він відповів коротко : “Йдемо до мети”.
До слова, глава Офісу президента України та член української делегації Андрій Єрмак також прокоментував хід переговорів.
Як стверджують ЗМІ, високопоставлений український посадовець заявив їм, що переговори "почалися дуже конструктивно".
Близько 16:30 стало відомо, що завершився перший раунд переговорів у Саудівській Аравії, однак конкретних результатів поки ніхто не оголошував.
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