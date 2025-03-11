Команда Трампа оцінила перші години перемовин з Україною
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Команда Трампа оцінила перші години перемовин з Україною

Волц
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Джерело:  CNN

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц лаконічно висловився про хід переговорів з українською делегацією, які уже кілька годин тривають у Саудівській Аравії. Конкретних результатів поки немає, однак команда Трампа налаштовано оптимістично. 

Головні тези:

  • Перші години перемовин Україна називає “конструктивними”.
  • Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

США задоволені ходом переговорів з Україною

За словами американських журналістів, минуло 3 годин 20 хвилин перш ніж сторони вирішили вирушити на перепочинок.

Першими на перерву вийшли очільник Держдепу Марко Рубіо і радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Уолтц.

Коли представники ЗМІ поцікавилися в останнього, як усе проходить, він відповів коротко : “Йдемо до мети”.

До слова, глава Офісу президента України та член української делегації Андрій Єрмак також прокоментував хід переговорів.

Робота триває, — написав він у своїх соцмережах.

Як стверджують ЗМІ, високопоставлений український посадовець заявив їм, що переговори "почалися дуже конструктивно".

Близько 16:30 стало відомо, що завершився перший раунд переговорів у Саудівській Аравії, однак конкретних результатів поки ніхто не оголошував.

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