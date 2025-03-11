Мита до 50%. Трамп завдав жорсткого удару по Канаді
Категорія
Економіка
Дата публікації

Мита до 50%. Трамп завдав жорсткого удару по Канаді

Трамп
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Джерело:  online.ua

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив підвищення мит  на частину канадських товарів до 50% у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Головні тези:

  • Трамп погрожує підвищити тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, якщо Канада не скасує свої останні рішення.
  • Президент США спровокував різке погіршення відносин між Вашингтоном та Оттавою.

Трамп продовжує торгову війну проти Канади

За словами президента США він наказав своєму міністру торгівлі додати додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади.

Таке рішення американський лідер ухвалив після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також додав, цей тариф набуде чинності 12 березня.

Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, що "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою" — він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США.

Таким чином Дональд Трамп фактично пригрозив знищити автомобільну промисловість в Канаді.

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