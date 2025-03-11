Мита до 50%. Трамп завдав жорсткого удару по Канаді

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив підвищення мит на частину канадських товарів до 50% у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.
Головні тези:
- Трамп погрожує підвищити тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, якщо Канада не скасує свої останні рішення.
- Президент США спровокував різке погіршення відносин між Вашингтоном та Оттавою.
Трамп продовжує торгову війну проти Канади
За словами президента США він наказав своєму міністру торгівлі додати додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади.
Таке рішення американський лідер ухвалив після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до Сполучених Штатів.
Дональд Трамп також додав, цей тариф набуде чинності 12 березня.
За словами очільника Білого дому, що "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою" — він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США.
Таким чином Дональд Трамп фактично пригрозив знищити автомобільну промисловість в Канаді.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-