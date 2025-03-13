Трамп угрожает Европе 200% пошлинами на вина и шампанское — что случилось

Администрация США введет 200-процентные пошлины на вина и шампанское из стран Европейского Союза. Это вроде бы поможет американским производителям этих продуктов.

Трамп начал воевать с французским шампанским

Трамп угрожает ЕС, "одному из наиболее враждебных и злоупотребляющих налоговыми и тарифными органами в мире", ввести пошлины на "все вина, шампанское и алкогольную продукцию, поставляемые из Франции и других стран, представленных в ЕС".

Он заявил, что это станет ответом на планы ЕС ввести "отвратительные" 50-процентные пошлины на американский виски.

Трамп сказал, что предлагаемые ответные меры США будут "замечательными для производителей вина и шампанского в США". Поделиться

Кстати, в Европейском Союзе "шампанское" (Champagne) является защищенным географическим указанием (Protected Designation of Origin, PDO). Это означает, что только игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань по установленным правилам, может официально называться "шампанским".

Защита названия Champagne регулируется законодательством ЕС и международными соглашениями, такими как Лиссабонский договор и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS).

В других странах, включая Украину, использование слова "шампанское" для вина, не произведенного в этом регионе Франции, запрещено или постепенно ограничивается в соответствии с соглашениями с ЕС. В Украине, например, с 2021 года производители отказались от использования этого названия, заменяя его на "игристое вино".