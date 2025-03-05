Пошлины Трампа резко повысят цены на авто в США
Категория
Экономика
Дата публикации

Пошлины Трампа резко повысят цены на авто в США

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Источник:  Reuters

Торговая группа, представляющая почти всех крупнейших автопроизводителей, предупредила, что новые 25% тарифы на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на автомобили.

Главные тезисы

  • Новые 25% тарифы на импорт авто из Канады и Мексики, установленные Трампом, приведут к росту цен на автомобили в США на 25%.
  • Автопроизводители бьют тревогу из-за возможного увеличения стоимости автомобилей и влияния на доступность для потребителей.
  • Тарифы нарушат интегрированную цепь поставок в Северной Америке, существующую более 25 лет, и поставят американские бренды в невыгодное положение по сравнению с импортерами из других стран.

Автопроизводители США бьют тревогу из-за новых пошлин Трампа

Эти тарифы на импорт из Канады и Мексики окажут влияние на всех автопроизводителей. Многие ожидают, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут на целых 25% и негативное влияние на цены и доступность автомобилей будет ощутимым почти сразу, — сказал глава Альянса автомобильных инноваций, представляющий всех крупнейших автопроизводителей США, кроме Tesla, Джон Боццелла. Членами Североатлантического союза являются General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.

Автопроизводители предупреждают, что тарифы нарушат интегрированную цепь поставок по всей Северной Америке, которая существует уже более 25 лет.

Некоторые автозапчасти могут пересекать границу шесть и более раз, прежде чем окончательно попадут в сбор. Боццелла добавил, что дилемма в том, что «вы просто не можете перенести автомобильное производство и цепочку поставки за одну ночь».

4 марта Stellantis сообщил дилерам, что автопроизводитель продолжает сотрудничать с администрацией Трампа по тарифам, которые создадут «финансовое бремя», что повлияет на клиентов.

Поскольку отрасль высоко интегрирована в Северной Америке, эти тарифы поставят флагманские бренды Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep и Ram — в невыгодное конкурентное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами.

На прошлой неделе многие автопроизводители встретились с министром торговли Говардом Лутником, чтобы призвать администрацию не идти на широкое повышение тарифов.

Также в прошлом месяце генеральный директор Ford Джим Фарли предупредил, что 25% тарифов на импорт из Мексики и Канады «пробьют дыру» в американской автомобильной промышленности.

Американская международная ассоциация автомобильных дилеров отметила, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти, а также с высокими процентными ставками.

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