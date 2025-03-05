Пошлины Трампа резко повысят цены на авто в США

Торговая группа, представляющая почти всех крупнейших автопроизводителей, предупредила, что новые 25% тарифы на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на автомобили.
Главные тезисы
- Новые 25% тарифы на импорт авто из Канады и Мексики, установленные Трампом, приведут к росту цен на автомобили в США на 25%.
- Автопроизводители бьют тревогу из-за возможного увеличения стоимости автомобилей и влияния на доступность для потребителей.
- Тарифы нарушат интегрированную цепь поставок в Северной Америке, существующую более 25 лет, и поставят американские бренды в невыгодное положение по сравнению с импортерами из других стран.
Автопроизводители США бьют тревогу из-за новых пошлин Трампа
Эти тарифы на импорт из Канады и Мексики окажут влияние на всех автопроизводителей. Многие ожидают, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут на целых 25% и негативное влияние на цены и доступность автомобилей будет ощутимым почти сразу, — сказал глава Альянса автомобильных инноваций, представляющий всех крупнейших автопроизводителей США, кроме Tesla, Джон Боццелла. Членами Североатлантического союза являются General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.
Автопроизводители предупреждают, что тарифы нарушат интегрированную цепь поставок по всей Северной Америке, которая существует уже более 25 лет.
4 марта Stellantis сообщил дилерам, что автопроизводитель продолжает сотрудничать с администрацией Трампа по тарифам, которые создадут «финансовое бремя», что повлияет на клиентов.
Поскольку отрасль высоко интегрирована в Северной Америке, эти тарифы поставят флагманские бренды Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep и Ram — в невыгодное конкурентное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами.
На прошлой неделе многие автопроизводители встретились с министром торговли Говардом Лутником, чтобы призвать администрацию не идти на широкое повышение тарифов.
Американская международная ассоциация автомобильных дилеров отметила, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти, а также с высокими процентными ставками.
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