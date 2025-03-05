Мита Трампа різко підвищать ціни на авто у США

Торгова група, яка представляє майже всіх найбільших автовиробників, попередила, що нові 25% тарифи на імпорт з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто.

Автовиробники США б’ють на сполох через нові мита Трампа

Ці тарифи на імпорт з Канади і Мексики вплинуть на всіх автовиробників. Багато хто очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть на цілих 25% і негативний вплив на ціни і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу, — сказав очільник Альянсу автомобільних інновацій, який представляє всіх найбільших автовиробників США, крім Tesla, Джон Боццелла. Членами Альянсу є General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai та Stellantis.

Автовиробники попереджають, що тарифи порушать інтегрований ланцюг постачань по всій Північній Америці, який існує вже понад 25 років.

Деякі автозапчастини можуть перетинати кордон шість і більше разів перед тим, як остаточно потраплять у збір. Боццелла додав, що дилема в тому, що «ви просто не можете перенести автомобільне виробництво і ланцюжок постачання за одну ніч». Поширити

4 березня Stellantis повідомив дилерам, що автовиробник продовжує співпрацювати з адміністрацією Трампа щодо тарифів, які створять «фінансовий тягар», що вплине на клієнтів.

Оскільки галузь високо інтегрована в Північній Америці, ці тарифи поставлять флагманські бренди Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep і Ram — у невигідне конкурентне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами.

Минулого тижня багато автовиробників зустрілися з міністром торгівлі Говардом Лутніком, щоб закликати адміністрацію не йти на широке підвищення тарифів.

Також минулого місяця генеральний директор Ford Джим Фарлі попередив, що 25% тарифи на імпорт з Мексики і Канади «проб'ють діру» в американській автомобільній промисловості. Поширити

Американська міжнародна асоціація автомобільних дилерів зазначила, що дилери вже стикаються зі зростанням цін на автомобілі та запчастини, а також з високими процентними ставками.