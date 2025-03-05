Мита Трампа різко підвищать ціни на авто у США

Торгова група, яка представляє майже всіх найбільших автовиробників, попередила, що нові 25% тарифи на імпорт з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто.
Головні тези:
- Нові мита Трампа можуть призвести до зростання цін на автомобілі в США на 25%.
- Автовиробники б'ють на сполох через вплив нових мит на імпорт авто з Канади та Мексики.
- Можливе різке збільшення вартості автомобілів може значно вплинути на доступність для споживачів.
Автовиробники США б’ють на сполох через нові мита Трампа
Ці тарифи на імпорт з Канади і Мексики вплинуть на всіх автовиробників. Багато хто очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть на цілих 25% і негативний вплив на ціни і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу, — сказав очільник Альянсу автомобільних інновацій, який представляє всіх найбільших автовиробників США, крім Tesla, Джон Боццелла. Членами Альянсу є General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai та Stellantis.
Автовиробники попереджають, що тарифи порушать інтегрований ланцюг постачань по всій Північній Америці, який існує вже понад 25 років.
4 березня Stellantis повідомив дилерам, що автовиробник продовжує співпрацювати з адміністрацією Трампа щодо тарифів, які створять «фінансовий тягар», що вплине на клієнтів.
Оскільки галузь високо інтегрована в Північній Америці, ці тарифи поставлять флагманські бренди Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep і Ram — у невигідне конкурентне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами.
Минулого тижня багато автовиробників зустрілися з міністром торгівлі Говардом Лутніком, щоб закликати адміністрацію не йти на широке підвищення тарифів.
Американська міжнародна асоціація автомобільних дилерів зазначила, що дилери вже стикаються зі зростанням цін на автомобілі та запчастини, а також з високими процентними ставками.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-