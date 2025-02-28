Китай погрожує США через нові мита на імпорт

Китай попередив, що завдасть удару у відповідь на торгівельні погрози Дональда Трампа після того, як президент США оголосив про додаткові мита на китайський імпорт.

Торгівельна війна між США та Китаєм

Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай відповість усіма необхідними заходами для захисту своїх законних прав та інтересів, — заявив 28 лютого представник Міністерства комерції КНР.

Реакція Пекіна з’явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив про запровадження додаткового 10% мита, яке набуде чинності 4 березня.

Нові збори доповнюють попереднє 10% мито, введене на початку місяця, і є частиною ширшої торгівельної кампанії Трампа, що охоплює технології та інвестиції. Поширити

Китайські акції, що котируються в Гонконзі, продовжили падіння, втративши до 3,9%, що стало найбільшим одноденним спадом із жовтня. Континентальний індекс CSI 300 знизився на 1,9%, готуючись до першого тижневого зниження за місяць.

Офшорний юань зміцнився приблизно на 0,1% до 7,29 за долар, частково відігравши нічні втрати після сигналів Народного банку Китаю про прагнення стабілізувати валюту.

Прибутковість облігацій впала по всій кривій через висхідні побоювання щодо економічного зростання після загрози нових мит з боку США.

Нові заходи Трампа були запроваджені без попереднього оголошення, чим застали зненацька посадовців обох країн. За словами обізнаного джерела, жодна зі сторін на робочому рівні не знала про додаткові 10% мита. Поширити

Нові мита США на сталь загрожують порушити багатомільярдний ланцюг постачання, що переправляє сталь із Китаю до Сполучених Штатів через треті країни.