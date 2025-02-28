Китай угрожает США из-за новых пошлин на импорт

Китай предупредил, что нанесет ответный удар на торговые угрозы Дональда Трампа после того, как президент США объявил о дополнительных пошлинах на китайский импорт.
Главные тезисы
- Китай готовится ответить на новые пошлины США для защиты своих интересов.
- Введение дополнительных пошлин Трампом вызвало падение котировок китайских акций и увеличило опасения относительно экономического роста.
- Нарушение глобальной цепи снабжения может произойти из-за торговой войны между Китаем и США.
Торговая война между США и Китаем
Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами по защите своих законных прав и интересов, заявил 28 февраля представитель Министерства коммерции КНР.
Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта.
Котящиеся в Гонконге китайские акции продолжили падение, потеряв до 3,9%, что стало наибольшим однодневным спадом с октября. Континентальный индекс CSI 300 снизился на 1,9%, готовясь к первому недельному понижению за месяц.
Оффшорный юань укрепился примерно на 0,1% до 7,29 за доллар, частично отыграв ночные потери после сигналов Народного банка Китая о стремлении стабилизировать валюту.
Доходность облигаций упала по всей кривой из-за восходящих опасений по поводу экономического роста после угрозы новых пошлин со стороны США.
Новые пошлины США на сталь грозят нарушить многомиллиардную цепь поставок, переправляющую сталь из Китая в Соединенные Штаты через третьи страны.
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