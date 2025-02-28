Китай угрожает США из-за новых пошлин на импорт

Китай предупредил, что нанесет ответный удар на торговые угрозы Дональда Трампа после того, как президент США объявил о дополнительных пошлинах на китайский импорт.

Торговая война между США и Китаем

Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами по защите своих законных прав и интересов, заявил 28 февраля представитель Министерства коммерции КНР.

Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта.

Новое собрание дополняет предыдущую 10% пошлину, введенную в начале месяца, и является частью более широкой торговой кампании Трампа, охватывающей технологии и инвестиции. Поделиться

Котящиеся в Гонконге китайские акции продолжили падение, потеряв до 3,9%, что стало наибольшим однодневным спадом с октября. Континентальный индекс CSI 300 снизился на 1,9%, готовясь к первому недельному понижению за месяц.

Оффшорный юань укрепился примерно на 0,1% до 7,29 за доллар, частично отыграв ночные потери после сигналов Народного банка Китая о стремлении стабилизировать валюту.

Доходность облигаций упала по всей кривой из-за восходящих опасений по поводу экономического роста после угрозы новых пошлин со стороны США.

Новые мероприятия Трампа были введены без предварительного оглашения, чем застали врасплох чиновников обеих стран. По словам осведомленного источника, ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о дополнительных 10% пошлинах. Поделиться

Новые пошлины США на сталь грозят нарушить многомиллиардную цепь поставок, переправляющую сталь из Китая в Соединенные Штаты через третьи страны.