Китай угрожает США из-за новых пошлин на импорт
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай угрожает США из-за новых пошлин на импорт

Китай
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Китай предупредил, что нанесет ответный удар на торговые угрозы Дональда Трампа после того, как президент США объявил о дополнительных пошлинах на китайский импорт.

Главные тезисы

  • Китай готовится ответить на новые пошлины США для защиты своих интересов.
  • Введение дополнительных пошлин Трампом вызвало падение котировок китайских акций и увеличило опасения относительно экономического роста.
  • Нарушение глобальной цепи снабжения может произойти из-за торговой войны между Китаем и США.

Торговая война между США и Китаем

Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами по защите своих законных прав и интересов, заявил 28 февраля представитель Министерства коммерции КНР.

Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта.

Новое собрание дополняет предыдущую 10% пошлину, введенную в начале месяца, и является частью более широкой торговой кампании Трампа, охватывающей технологии и инвестиции.

Котящиеся в Гонконге китайские акции продолжили падение, потеряв до 3,9%, что стало наибольшим однодневным спадом с октября. Континентальный индекс CSI 300 снизился на 1,9%, готовясь к первому недельному понижению за месяц.

Оффшорный юань укрепился примерно на 0,1% до 7,29 за доллар, частично отыграв ночные потери после сигналов Народного банка Китая о стремлении стабилизировать валюту.

Доходность облигаций упала по всей кривой из-за восходящих опасений по поводу экономического роста после угрозы новых пошлин со стороны США.

Новые мероприятия Трампа были введены без предварительного оглашения, чем застали врасплох чиновников обеих стран. По словам осведомленного источника, ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о дополнительных 10% пошлинах.

Новые пошлины США на сталь грозят нарушить многомиллиардную цепь поставок, переправляющую сталь из Китая в Соединенные Штаты через третьи страны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США повысили пошлины на импорт товаров китайского производства
The White House
сша
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая — Белый дом
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай начал мстить США за пошлины со стороны Трампа
Китай и США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?