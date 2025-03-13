Трамп погрожує Європі 200% митами на вина і шампанське — що трапилося
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Трамп погрожує Європі 200% митами на вина і шампанське — що трапилося

Трамп
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Джерело:  The Guardian

Адміністрація США введе 200-відсоткові мита на вина і шампанське з країн Європейського Союзу. Це нібито допоможе американським виробникам цих продуктів.

Головні тези:

  • Адміністрація США планує ввести 200% мита на вина і шампанське з Європейського Союзу.
  • Європейський Союз розглядає введення 50% мит на американський віскі, що спонукає Трампа до відповідних заходів.
  • Конфлікт між США та ЄС може суттєво позначитися на світовому ринку алкогольних напоїв.

Трамп почав воювати з французьким шампанським

Трамп погрожує ЄС, "одному з найбільш ворожих і таких, що зловживають податковими і тарифними органами у світі", запровадити мита на "всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, що постачаються з Франції та інших країн, представлених у ЄС".

Він заявив, що це стане відповіддю на плани ЄС ввести "огидні" 50-відсоткові мита на американський віскі.

Трамп сказав, що пропоновані відповідні заходи США будуть "чудовими для виробників вина і шампанського в США".

До слова, у Європейському Союзі "шампанське" (Champagne) є захищеним географічним зазначенням (Protected Designation of Origin, PDO). Це означає, що лише ігристе вино, вироблене у французькому регіоні Шампань за встановленими правилами, може офіційно називатися "шампанським".

Захист назви "Champagne" регулюється законодавством ЄС та міжнародними угодами, такими як Лісабонська угода та Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS).

В інших країнах, включно з Україною, використання слова "шампанське" для вина, що не вироблене в цьому регіоні Франції, заборонене або поступово обмежується відповідно до угод із ЄС. В Україні, наприклад, з 2021 року виробники відмовилися від використання цієї назви, замінюючи її на "ігристе вино".

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