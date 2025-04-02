500% мита і не тільки. У США розробили новий план помсти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

500% мита і не тільки. У США розробили новий план помсти Росії

Росії загрожують ще більші санкції
Джерело:  online.ua

Американські сенатори представили двопартійний законопроєкт щодо введення санкцій проти країни-агресорки Росії на випадок, якщо диктатор Володимир Путін зірве мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Серед запропонованих санкцій - 500% мита на імпортні товари з країн, які співпрацюють з Росією у сфері нафти, газу та урану.
  • Американські політики вважають, що Росія - агресор, а війну слід припинити негайно.

Росії загрожують ще більші санкції

Журналісти звертають увагу на те, що над новим санкційним планом працювала половина Сенату США на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем.

За словами сенаторів, ці обмеження будуть введені в дію, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але Росія її порушить.

Згідно з останніми даними, насамперед йдеться про 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

У Сенаті США домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому, — наголосили автори нового плану.

За словами сенаторів, санкції проти країни-агресорки РФ передбачатимуть введення тарифів щодо країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Вони є жорсткими не просто так, — зазначили американські політики.

До слова, нещодавно американський лідер Дональд Трамп уперше висловив роздратування через затягування диктатором Путіним переговорів щодо припинення вогню.

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