Американські сенатори представили двопартійний законопроєкт щодо введення санкцій проти країни-агресорки Росії на випадок, якщо диктатор Володимир Путін зірве мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни проти України.

Росії загрожують ще більші санкції

Журналісти звертають увагу на те, що над новим санкційним планом працювала половина Сенату США на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем.

За словами сенаторів, ці обмеження будуть введені в дію, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але Росія її порушить.

Згідно з останніми даними, насамперед йдеться про 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

У Сенаті США домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому, — наголосили автори нового плану. Поширити

За словами сенаторів, санкції проти країни-агресорки РФ передбачатимуть введення тарифів щодо країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Вони є жорсткими не просто так, — зазначили американські політики. Поширити

До слова, нещодавно американський лідер Дональд Трамп уперше висловив роздратування через затягування диктатором Путіним переговорів щодо припинення вогню.