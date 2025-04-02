500% мита і не тільки. У США розробили новий план помсти Росії

Американські сенатори представили двопартійний законопроєкт щодо введення санкцій проти країни-агресорки Росії на випадок, якщо диктатор Володимир Путін зірве мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни проти України.
Головні тези:
- Серед запропонованих санкцій - 500% мита на імпортні товари з країн, які співпрацюють з Росією у сфері нафти, газу та урану.
- Американські політики вважають, що Росія - агресор, а війну слід припинити негайно.
Росії загрожують ще більші санкції
Журналісти звертають увагу на те, що над новим санкційним планом працювала половина Сенату США на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем.
За словами сенаторів, ці обмеження будуть введені в дію, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але Росія її порушить.
Згідно з останніми даними, насамперед йдеться про 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.
За словами сенаторів, санкції проти країни-агресорки РФ передбачатимуть введення тарифів щодо країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
До слова, нещодавно американський лідер Дональд Трамп уперше висловив роздратування через затягування диктатором Путіним переговорів щодо припинення вогню.
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