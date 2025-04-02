Путін відправляє свого представника у США — яка мета

Російський диктатор Володимир Путін наказав, щоб очільник Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв цього тижня відвідав Вашингтон для проведення перемовин зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Головні тези:
- Переговори між командами Трампа та Путіна мають на меті зміцнення відносин між Москвою та Вашингтоном.
- Візит Дмитрієва в США знаменує початок суттєвої відлиги у відносинах двох країн.
Команди Трампа та Путіна продовжують вести переговори
Як вдалося дізнатися CNN від своїх інсайдерів, ця зустріч відбудеться для переговорів щодо зміцнення відносин між Москвою та Вашингтоном.
Що важливо розуміти, візит стане першим візитом російського посадовця до США для переговорів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
На переконання журналістів, ця подія знаменує собою суттєву відлигу у відносинах обох країн після повернення президента Дональда Трампа у Білий дім.
Варто також звернути увагу на те, що Штати тимчасово зняла санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США.
Представник Путіна останні 3 роки перебував під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.
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