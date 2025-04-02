Путін відправляє свого представника у США — яка мета

Російський диктатор Володимир Путін наказав, щоб очільник Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв цього тижня відвідав Вашингтон для проведення перемовин зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Команди Трампа та Путіна продовжують вести переговори

Як вдалося дізнатися CNN від своїх інсайдерів, ця зустріч відбудеться для переговорів щодо зміцнення відносин між Москвою та Вашингтоном.

Що важливо розуміти, візит стане першим візитом російського посадовця до США для переговорів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

На переконання журналістів, ця подія знаменує собою суттєву відлигу у відносинах обох країн після повернення президента Дональда Трампа у Білий дім.

Дмитрієв є близьким радником Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями відвідав Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), щоб почати обговорення врегулювання щодо припинення війни в Україні. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що Штати тимчасово зняла санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США.