У Путіна почали погрожувати Трампу на тлі конфлікту США з Іраном

Команда російського диктатора Володимира Путіна вирішила втрутитися у конфлікт між Штатами та Іраном. Ба більше, Кремль навіть вдався до погроз, коментуючи останні заяви американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Кремль засуджує той факт, що Трамп нав'язує свою волю владі Ірану.
- На переконання Москви, це може мати катастрофічні наслідки для регіону.
Росія стала на бік Ірану
З заявою з цього приводу виступив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російським пропагандистам.
Останній спробував залякати команду Дональда Трампа, наголосивши, що потенційні удари США по Ірану матимуть "катастрофічні" наслідки.
Поплічник російського диктатора Володимира Путіна також почав публічно скаржитися на нещодавні коментарі Трампа.
За його словами, вони лише "ускладнили ситуацію".
Що важливо розуміти, нещодавно Дональд Трамп публічно пригрозив, що США бомбитимуть Іран і введуть вторинні тарифи, якщо Тегеран не підпише нову угоду щодо ядерної програми.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-