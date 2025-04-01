У Путіна почали погрожувати Трампу на тлі конфлікту США з Іраном

Команда російського диктатора Володимира Путіна вирішила втрутитися у конфлікт між Штатами та Іраном. Ба більше, Кремль навіть вдався до погроз, коментуючи останні заяви американського лідера Дональда Трампа.

Росія стала на бік Ірану

З заявою з цього приводу виступив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російським пропагандистам.

Останній спробував залякати команду Дональда Трампа, наголосивши, що потенційні удари США по Ірану матимуть "катастрофічні" наслідки.

Погрози дійсно звучать, ультиматуми теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними, ми їх засуджуємо, ми вважаємо їх способом з боку США нав'язати свою волю іранській стороні. Сергій Рябков Заступник міністра закордонних справ РФ

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна також почав публічно скаржитися на нещодавні коментарі Трампа.

За його словами, вони лише "ускладнили ситуацію".

Наслідки цього, особливо якщо ударів буде завдано по ядерній інфраструктурі, можуть бути катастрофічними для всього регіону, — лякає США Сергій Рябков. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно Дональд Трамп публічно пригрозив, що США бомбитимуть Іран і введуть вторинні тарифи, якщо Тегеран не підпише нову угоду щодо ядерної програми.