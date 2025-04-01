У Путина начали угрожать Трампу на фоне конфликта США с Ираном

Команда российского диктатора Владимира Путина решила вмешаться в конфликт между Штатами и Ираном. Более того, Кремль даже прибег к угрозам, комментируя последние заявления американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Кремль осуждает тот факт, что Трамп навязывает свою волю власти Ирана.
- По мнению Москвы, это может иметь катастрофические последствия для региона.
Россия приняла сторону Ирана
С заявлением на этот счет выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским пропагандистам.
Последний попытался запугать команду Дональда Трампа, подчеркнув, что потенциальные удары США по Ирану будут иметь "катастрофические" последствия.
Соратник российского диктатора Владимира Путина также начал публично жаловаться на недавние комментарии Трампа.
По его словам, они только "усложнили ситуацию".
Что важно понимать, недавно Дональд Трамп публично пригрозил, что США будут бомбить Иран и введут вторичные тарифы, если Тегеран не подпишет новое соглашение по ядерной программе.
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