Ссора Зеленского и Трампа изменила правила игры в Европе
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Политика
Дата публикации

Ссора Зеленского и Трампа изменила правила игры в Европе

Европа поняла, что осталась без защиты США
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Источник:  CNN

Громкий конфликт в Белом доме привел к тому, что европейские лидеры в конце концов осознали, что должны полагаться только на себя. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас обращает внимание на то, что сейчас у Брюсселя в повестке дня политика, которая была бы немыслима всего несколько недель назад.

Главные тезисы

  • Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц настроен решительно изменить политику страны.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пропагандирует европейскую стратегическую автономию от США.

Европа поняла, что осталась без защиты США

По словам эксперта, кардинальные изменения произошли в Германии, где будущий канцлер Фридрих Мерц выиграл голосование в парламенте за отмену "долгового тормоза" Германии — механизма ограничения государственных заимствований.

Это меняет правила игры в Европе, потому что Германия была отсталой — особенно среди крупных стран — когда дело касалось обороны, — подчеркнул Петр Бурас.

Само пробуждение Германии указывает на то, что Европа столкнулась с поворотным моментом в своей истории.

Ни для кого не секрет, что французский лидер Эммануэль Макрон активно рассматривает возможность распространения защиты своего ядерного арсенала на европейских союзников.

Глава республики давно призвал к европейской "стратегической автономии" от США, а ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа подтолкнула Макрона к серьезным решениям.

Даже известные своим нейтралитетом страны пересматривают свои позиции. Так, правительство Ирландии выдвинуло законопроект, позволяющий развертывать войска без одобрения ООН, минуя возможное российское (или американское) вето.

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