Ссора Зеленского и Трампа изменила правила игры в Европе

Громкий конфликт в Белом доме привел к тому, что европейские лидеры в конце концов осознали, что должны полагаться только на себя. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас обращает внимание на то, что сейчас у Брюсселя в повестке дня политика, которая была бы немыслима всего несколько недель назад.

Европа поняла, что осталась без защиты США

По словам эксперта, кардинальные изменения произошли в Германии, где будущий канцлер Фридрих Мерц выиграл голосование в парламенте за отмену "долгового тормоза" Германии — механизма ограничения государственных заимствований.

Это меняет правила игры в Европе, потому что Германия была отсталой — особенно среди крупных стран — когда дело касалось обороны, — подчеркнул Петр Бурас. Поделиться

Само пробуждение Германии указывает на то, что Европа столкнулась с поворотным моментом в своей истории.

Ни для кого не секрет, что французский лидер Эммануэль Макрон активно рассматривает возможность распространения защиты своего ядерного арсенала на европейских союзников.

Глава республики давно призвал к европейской "стратегической автономии" от США, а ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа подтолкнула Макрона к серьезным решениям.