Может ли НАТО победить Россию без помощи США — анализ экспертов

В случае выхода США из Альянса, страны НАТО все еще будут иметь мощный военный потенциал, который сможет их защитить во время возможной войны с Россией. Одну из главных ролей может сыграть Турция и ее решение в этом контексте.
Главные тезисы
- Европейские страны НАТО имеют значительное преимущество в количестве военной техники и живой силы по сравнению с Россией.
- Возможный отказ Турции от участия в войне на стороне Североатлантического союза может значительно сократить возможности европейских стран.
В настоящее время НАТО гораздо сильнее России
Что важно понимать, армии стран-членов НАТО достигают более 2 миллионов военных, а у страны-агрессорки РФ вдвое меньшее количество личного состава.
Что касается танков, то в Альянсе их около 6700, а Путин может задействовать всего 2900.
С заявлением на этот счет выступил австрийский военный эксперт Густав Грессель.
Он предупредил о том, что в России может быть больше солдат, чем сейчас известно.
По словам специалиста, в случае войны между НАТО и Россией Турция может отказаться от участия и военной помощи из-за близости с Москвой.
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