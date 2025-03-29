Может ли НАТО победить Россию без помощи США — анализ экспертов

В случае выхода США из Альянса, страны НАТО все еще будут иметь мощный военный потенциал, который сможет их защитить во время возможной войны с Россией. Одну из главных ролей может сыграть Турция и ее решение в этом контексте.

В настоящее время НАТО гораздо сильнее России

Что важно понимать, армии стран-членов НАТО достигают более 2 миллионов военных, а у страны-агрессорки РФ вдвое меньшее количество личного состава.

Что касается танков, то в Альянсе их около 6700, а Путин может задействовать всего 2900.

На вооружении европейцев находятся более 2 300 истребителей, в то время как в России их чуть менее 1 400. Особенно велика количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО располагают более 15 400 орудиями, в то время как РФ — 6090. Поделиться

С заявлением на этот счет выступил австрийский военный эксперт Густав Грессель.

Он предупредил о том, что в России может быть больше солдат, чем сейчас известно.

По словам специалиста, в случае войны между НАТО и Россией Турция может отказаться от участия и военной помощи из-за близости с Москвой.