Может ли НАТО победить Россию без помощи США — анализ экспертов
Категория
Мир
Дата публикации

Может ли НАТО победить Россию без помощи США — анализ экспертов

В настоящее время НАТО гораздо сильнее России
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В случае выхода США из Альянса, страны НАТО все еще будут иметь мощный военный потенциал, который сможет их защитить во время возможной войны с Россией. Одну из главных ролей может сыграть Турция и ее решение в этом контексте.

Главные тезисы

  • Европейские страны НАТО имеют значительное преимущество в количестве военной техники и живой силы по сравнению с Россией.
  • Возможный отказ Турции от участия в войне на стороне Североатлантического союза может значительно сократить возможности европейских стран.

В настоящее время НАТО гораздо сильнее России

Что важно понимать, армии стран-членов НАТО достигают более 2 миллионов военных, а у страны-агрессорки РФ вдвое меньшее количество личного состава.

Что касается танков, то в Альянсе их около 6700, а Путин может задействовать всего 2900.

На вооружении европейцев находятся более 2 300 истребителей, в то время как в России их чуть менее 1 400. Особенно велика количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО располагают более 15 400 орудиями, в то время как РФ — 6090.

С заявлением на этот счет выступил австрийский военный эксперт Густав Грессель.

Он предупредил о том, что в России может быть больше солдат, чем сейчас известно.

По словам специалиста, в случае войны между НАТО и Россией Турция может отказаться от участия и военной помощи из-за близости с Москвой.

В этом случае ресурсы европейцев значительно сократятся, поскольку Турция предоставляет почти четверть солдат, более трети боевых танков и почти 18% артиллерии.

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