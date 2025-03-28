Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз германской разведки
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз германской разведки

Россия все-таки может начать войну против НАТО
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Источник:  Bild

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Бундесвера пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Главные тезисы

  • Россия может начать еще одну большую войну до 2030 года.
  • Сейчас в зоне риска находятся именно страны Балтии, что является серьезным вызовом для НАТО.

Россия все-таки может начать войну против НАТО

В новом отчете немецких разведчиков указано, что путинский режим настроен использовать силу для достижения своих целей.

Кроме того, сообщается, что уже к концу 2030 года Путин может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенционной войне".

Как утверждает литовская спецслужба VSD, страна-агрессорка пока не имеет столько сил и ресурсов, чтобы устроить нападение на весь альянс.

Несмотря на это, Россия может "проверить НАТО" путем ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов, чтобы выяснить, насколько серьезно блок готов защищать всех своих членов.

Немецкие разведчики призывают международное сообщество не игнорировать тот факт, что российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными.

Если война РФ против Украины завершится, они могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии.

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