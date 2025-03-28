Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз німецької розвідки

Федеральна розвідувальна служби Німеччини (BND) і Бундесверу дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО.

Росія все-таки може розпочати війну проти НАТО

У новому звіті німецьких розвідників йдеться про те, що путінський режим налаштований використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Окрім того, вказано, що вже до кінця 2030 Путін може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни".

Як стверджує литовська спецслужба VSD, країна-агресорка наразі немає стільки сил та ресурсів, щоб влаштувати напад на весь альянс.

Попри це, Росія може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів, щоб з'ясувати, наскільки серйозно блок готовий захищати усіх своїх членів.

Німецькі розвідники закликають міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що російські військово-повітряні сили і флот залишаються боєздатними.