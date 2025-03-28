В ЄС відреагували на нову цинічну вимогу Путіна щодо України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін зажадав розглянути можливість "зовнішнього управління" Україною. На цю вимогу відреагував речниця Єврокомісії Анітта Хіппер. Вона наголосила, що офіційний Брюссель розглядає нелегітимного главу Кремля як воєнного злочинця, який знаходиться в розшуку та сприймає його заяви як пропаганду.
Головні тези:
- Путін заявив про необхідність встановлення в Україні "тимчасового управління під егідою ООН", щоб провести вибори президента.
- Європейська влада не піддається на нові провокації російського диктатора.
Євросоюз відкинув вимоги Путіна
Хіппер вкотре звернула увагу міжнародної спільноти на те, що Росія є країною-агресоркою, а Путін — військовим злочинцем, тому до його слів та пропозицій немає довіри.
Саме такою була її реакція на ідею російського диктатора щодо "зовнішнього управління" Україною.
Хіппер публічно пообіцяла, що офіційний Брюссель завжди буде "уважно дивитися на факти".
Ще одна речниця Єврокомісії Паула Піньо звернула увагу на те, що український лідер Володимир "Зеленський був обраний легітимно, демократично, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен їх пропонувати".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-