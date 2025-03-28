В ЄС відреагували на нову цинічну вимогу Путіна щодо України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін зажадав розглянути можливість "зовнішнього управління" Україною. На цю вимогу відреагував речниця Єврокомісії Анітта Хіппер. Вона наголосила, що офіційний Брюссель розглядає нелегітимного главу Кремля як воєнного злочинця, який знаходиться в розшуку та сприймає його заяви як пропаганду.

Євросоюз відкинув вимоги Путіна

Хіппер вкотре звернула увагу міжнародної спільноти на те, що Росія є країною-агресоркою, а Путін — військовим злочинцем, тому до його слів та пропозицій немає довіри.

Путін — злочинець, і його розшукують за військові злочини. Ми не збираємося звертати увагу чи коментувати все, що він видає як пропаганду, — наголосила спікерка. Поширити

Саме такою була її реакція на ідею російського диктатора щодо "зовнішнього управління" Україною.

Хіппер публічно пообіцяла, що офіційний Брюссель завжди буде "уважно дивитися на факти".

У нас є агресор, і у нас є Україна, яка не демонструє нічого, окрім доброї волі до миру. Це те, де ми знаходимося з точки зору нашої підтримки України і нашого фокусу на тому, щоб у нас був довгий, справедливий і міцний мир, — заявила спікерка Єврокомісії. Поширити

Ще одна речниця Єврокомісії Паула Піньо звернула увагу на те, що український лідер Володимир "Зеленський був обраний легітимно, демократично, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен їх пропонувати".