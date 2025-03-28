Мелоні озвучила власну пропозицію щодо захисту України

Лідерка Італії Джорджа Мелоні не підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо введення європейських військ в Україну після завершення війни. За словами політикині, це нібито може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна на нову хвилю агресії.
Головні тези:
- Мелоні закликає розглянути поширення 5 статті НАТО на Україну як альтернативу ідеї Макрона.
- Вона також підтвердила, що сприймає Росію як загрозу.
Що пропонує Мелоні
Лідерка Італії почала переконувати європейських союзників, що введення "сил гарантування" в Україну нелегітимний глава Кремля може розцінити як провокацію.
На цьому тлі політикиня офіційно оголосила, що пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без фактичного вступу країни до Альянсу.
На її переконання, це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.
Журналісти також поцікавилися у Мелоні, чи вважає вона Росію довгостроковою загрозою. На це лідерка Італії відповіла, що "може бути".
Як уже згадувалося раніше, 27 березня Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії.
За його словами, робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.
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