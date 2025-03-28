Мелоні озвучила власну пропозицію щодо захисту України

Лідерка Італії Джорджа Мелоні не підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо введення європейських військ в Україну після завершення війни. За словами політикині, це нібито може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна на нову хвилю агресії.

Що пропонує Мелоні

Лідерка Італії почала переконувати європейських союзників, що введення "сил гарантування" в Україну нелегітимний глава Кремля може розцінити як провокацію.

Тут треба бути обережними. Це може розглядатися більше як загроза. Джорджа Мелоні Прем'єр-міністерка Італії

На цьому тлі політикиня офіційно оголосила, що пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без фактичного вступу країни до Альянсу.

На її переконання, це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.

Журналісти також поцікавилися у Мелоні, чи вважає вона Росію довгостроковою загрозою. На це лідерка Італії відповіла, що "може бути".

Однак в будь-якому випадку, я вважаю, що ми повинні знайти спосіб бути готовими захистити себе від будь-якої загрози, яка може виникнути. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 27 березня Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії.