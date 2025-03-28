Мелони озвучила собственное предложение касательно защиты Украины

Лидер Италии Джорджа Мэлони не поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона относительно введения европейских войск в Украину после завершения войны. По словам политика, это может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на новую волну агрессии.

Что предлагает Мелони

Лидер Италии начала убеждать европейских союзников, что введение "сил гарантирования" в Украину нелегитимный глава Кремля может расценить как провокацию.

Здесь нужно быть осторожными. Это может рассматриваться больше как угроза. Джорджа Мэлони Премьер-министр Италии

На этом фоне политик официально объявила, что предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс.

По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

Журналисты также поинтересовались у Мелони, считает ли она Россию долгосрочной угрозой. На это лидер Италии ответила, что "может быть".

Однако в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми оградить себя от любой угрозы, которая может возникнуть. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 27 марта Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.