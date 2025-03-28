Мелони озвучила собственное предложение касательно защиты Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Мелони озвучила собственное предложение касательно защиты Украины

Что предлагает Мелони
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Источник:  Financial Times

Лидер Италии Джорджа Мэлони не поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона относительно введения европейских войск в Украину после завершения войны. По словам политика, это может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на новую волну агрессии.

Главные тезисы

  • Мелони призывает рассмотреть распространение 5 статьи НАТО на Украину как альтернативу идее Макрона.
  • Она также подтвердила, что воспринимает Россию как угрозу.

Что предлагает Мелони

Лидер Италии начала убеждать европейских союзников, что введение "сил гарантирования" в Украину нелегитимный глава Кремля может расценить как провокацию.

Здесь нужно быть осторожными. Это может рассматриваться больше как угроза.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

На этом фоне политик официально объявила, что предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс.

По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

Журналисты также поинтересовались у Мелони, считает ли она Россию долгосрочной угрозой. На это лидер Италии ответила, что "может быть".

Однако в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми оградить себя от любой угрозы, которая может возникнуть.

Как уже упоминалось ранее, 27 марта Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.

По его словам, работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.

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