Мелони озвучила собственное предложение касательно защиты Украины

Лидер Италии Джорджа Мэлони не поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона относительно введения европейских войск в Украину после завершения войны. По словам политика, это может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на новую волну агрессии.
Главные тезисы
- Мелони призывает рассмотреть распространение 5 статьи НАТО на Украину как альтернативу идее Макрона.
- Она также подтвердила, что воспринимает Россию как угрозу.
Что предлагает Мелони
Лидер Италии начала убеждать европейских союзников, что введение "сил гарантирования" в Украину нелегитимный глава Кремля может расценить как провокацию.
На этом фоне политик официально объявила, что предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс.
По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.
Журналисты также поинтересовались у Мелони, считает ли она Россию долгосрочной угрозой. На это лидер Италии ответила, что "может быть".
Как уже упоминалось ранее, 27 марта Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.
По его словам, работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.
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