Ситуация на юге Украины снова обостряется — что задумала Россия

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин подробно рассказал, что сейчас происходит на юге Украины, а также раскрыл планы российских захватчиков на этом участке фронта.

Что известно о ситуации на юге Украины

Владислав Волошин официально подтвердил, что российские захватчики делают все возможное, чтобы продвинуться в глубь Запорожской области и даже выйти на ее административные границы.

По его словам, армия РФ стянула туда определенное количество сил и средств: сейчас она проводит штурмовые действия малыми группами пехоты.

И тактика применения этих малых групп приносит определенный результат России на других направлених. Поэтому они и пытаются применить тактику ползучего наступления, штурмов малыми группами пехоты — на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга

Кроме того, указано, что за последний месяц количество таких штурмов в Запорожской области существенно возросло.

На фоне последних событий Россия не отказывается от планов захватить определенные плацдармы, в том числе в островной зоне, на правом берегу Херсона.

На этом участке фронта враг проводит разведывательно-поисковые действия — делает все возможное, чтобы переправиться через Днепр, днепровские проливы и закрепиться на правом берегу или на одном из островов.