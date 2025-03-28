Ситуация на юге Украины снова обостряется — что задумала Россия
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на юге Украины снова обостряется — что задумала Россия

Что известно о ситуации на юге Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин подробно рассказал, что сейчас происходит на юге Украины, а также раскрыл планы российских захватчиков на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Российские захватчики пытаются продвинуться в глубь Запорожской области.
  • В Херсонской области россияне применяют штурмовую армейскую авиацию, различные БПЛА, артиллерию, реактивные системы залпового огня.

Что известно о ситуации на юге Украины

Владислав Волошин официально подтвердил, что российские захватчики делают все возможное, чтобы продвинуться в глубь Запорожской области и даже выйти на ее административные границы.

По его словам, армия РФ стянула туда определенное количество сил и средств: сейчас она проводит штурмовые действия малыми группами пехоты.

И тактика применения этих малых групп приносит определенный результат России на других направлених. Поэтому они и пытаются применить тактику ползучего наступления, штурмов малыми группами пехоты — на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга

Кроме того, указано, что за последний месяц количество таких штурмов в Запорожской области существенно возросло.

На фоне последних событий Россия не отказывается от планов захватить определенные плацдармы, в том числе в островной зоне, на правом берегу Херсона.

На этом участке фронта враг проводит разведывательно-поисковые действия — делает все возможное, чтобы переправиться через Днепр, днепровские проливы и закрепиться на правом берегу или на одном из островов.

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