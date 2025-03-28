Силы ПВО обезвредили 140 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 140 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В течение ночи 28 марта российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 163 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Подтверждено уничтожение 89 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
  • 51 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян.

Атака РФ на Украину 28 марта — первые подробности

Новое воздушное нападение российские оккупанты начали еще в 18:00 27 марта.

Дроны летели с направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда, Гвардейское — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 89 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 51 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).

Под удары российских захватчиков оказались Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.

Держим небо! Вместе — к победе! — заявляют украинские воины.

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