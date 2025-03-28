Путин цинично требует проведения выборов в Украине на его условиях
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Политика
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Путин цинично требует проведения выборов в Украине на его условиях

Путин продолжает придумывать циничные требования на фоне войны
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин предлагает мировому сообществу обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы.

Главные тезисы

  • Путин назвал КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать над "завершением войны".
  • Также диктатор еще раз обвинил во всех своих проблемах "Азов".

Путин продолжает придумывать циничные требования на фоне войны

Нелегитимный глава Кремля беззастенчиво лжет, что хочет, чтобы в Украине провели демократические выборы.

В принципе, конечно, можно было под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Кроме того, он соврал, что с таким новым правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными".

На этом фоне Путин цинично добавил, что члены БРИКС и КНДР также якобы настроены работать над вопросом "украинского урегулирования".

Что касается Европы, то здесь российский диктатор традиционно пожаловался, что его обманывают.

Не забыл нелегитимный глава Кремля вспомнить и об "Азове", солгав, что он в Украине "приобретает фактическую власть".

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