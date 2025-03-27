Путин готовится к весеннему наступлению на Харьковщину и Сумщину — Зеленский

Нелегитимный президент России Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в том числе в Сумской и Харьковской областях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Зеленский заявил о подготовке Путиным новых наступлений на территории Украины, включая Харьковскую и Сумскую области.
- Путин готовится к предстоящей операции и пытается выиграть время, согласно рассказам президента Украины.
- Зеленский уточнил, что Путин планирует новое наступление, которое было отложено в прошлом благодаря определенным обстоятельствам.
Зеленский заявил о подготовке Путиным новых наступлений на Украину
Об этом Зеленский говорил в интервью французским журналистам.
Зеленский уточнил, что Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и в Харьковской области.
Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции, поэтому сейчас Путину нужно время.
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