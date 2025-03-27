Путин готовится к весеннему наступлению на Харьковщину и Сумщину — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Путин готовится к весеннему наступлению на Харьковщину и Сумщину — Зеленский

Путин
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Источник:  Le Figaro

Нелегитимный президент России Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в том числе в Сумской и Харьковской областях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил о подготовке Путиным новых наступлений на территории Украины, включая Харьковскую и Сумскую области.
  • Путин готовится к предстоящей операции и пытается выиграть время, согласно рассказам президента Украины.
  • Зеленский уточнил, что Путин планирует новое наступление, которое было отложено в прошлом благодаря определенным обстоятельствам.

Зеленский заявил о подготовке Путиным новых наступлений на Украину

Об этом Зеленский говорил в интервью французским журналистам.

Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский уточнил, что Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и в Харьковской области.

Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции, поэтому сейчас Путину нужно время.

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