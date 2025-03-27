Путин готовится к весеннему наступлению на Харьковщину и Сумщину — Зеленский

Нелегитимный президент России Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в том числе в Сумской и Харьковской областях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о подготовке Путиным новых наступлений на Украину

Об этом Зеленский говорил в интервью французским журналистам.

Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский уточнил, что Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и в Харьковской области.