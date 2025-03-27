Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину — Зеленський

Путін
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Джерело:  Le Figaro

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину, намагаючись виграти час.
  • Володимир Зеленський попередив про підготовку Путіним нових наступів на Україну.

Зеленський заявив про підготовку Путіним нових наступів на Україну

Про це Зеленський говорив в інтерв’ю французьким журналістам.

Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський уточнив, що Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і в Харківській області.

Він зауважив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції, тому зараз Путіну потрібен час.

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