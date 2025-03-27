Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину — Зеленський

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину, намагаючись виграти час.
- Володимир Зеленський попередив про підготовку Путіним нових наступів на Україну.
Зеленський заявив про підготовку Путіним нових наступів на Україну
Про це Зеленський говорив в інтерв’ю французьким журналістам.
Зеленський уточнив, що Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і в Харківській області.
Він зауважив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції, тому зараз Путіну потрібен час.
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