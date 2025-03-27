Путін готується до весняного наступу на Харківщину і Сумщину — Зеленський

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив про підготовку Путіним нових наступів на Україну

Про це Зеленський говорив в інтерв’ю французьким журналістам.

Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський уточнив, що Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і в Харківській області.