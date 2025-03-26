Путинская пропагандистка Прокофьева подорвалась на мине и погибла

26 марта официально стало известно о гибели пропагандистки российского центрального "Первого канала" РФ Анны Прокофьевой. Как оказалось, она подорвалась на мине в Белгородской области.

Еще одна кремлевская пропагандистка успешно ликвидирована

Во время исполнения профессиональных обязанностей погибла военная корреспондентка "Первого канала" Анна Прокофьева, — сказано в официальном заявлении "Первого канала" РФ. Поделиться

Кроме того, указано, что Прокофьева, которая часто называла себя военной корреспонденткой, подорвалась на мине в Белгородской области и погибла.

Согласно данным росСМИ, оператор ее съемочной группы Дмитрий Волков получил ранения, однако ему удалось выжить.

В России продолжают утверждать, что путинская пропагандистка взорвалась на "вражеской мине", а также, что на "Первом канале" она работала с 2023 года и была "военным корреспондентом" и вела репортажи "из зоны СВО".