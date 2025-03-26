Путинская пропагандистка Прокофьева подорвалась на мине и погибла
Категория
Украина
Дата публикации

Путинская пропагандистка Прокофьева подорвалась на мине и погибла

Еще одна кремлевская пропагандистка успешно ликвидирована
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Источник:  online.ua

26 марта официально стало известно о гибели пропагандистки российского центрального "Первого канала" РФ Анны Прокофьевой. Как оказалось, она подорвалась на мине в Белгородской области.

Главные тезисы

  • Анна Прокофьева работала на “Первом канале” последние несколько лет.
  • Все больше приспешников Кремля погибают на фронте, однако этот факт не слишком смущает Москву.

Еще одна кремлевская пропагандистка успешно ликвидирована

Во время исполнения профессиональных обязанностей погибла военная корреспондентка "Первого канала" Анна Прокофьева, — сказано в официальном заявлении "Первого канала" РФ.

Кроме того, указано, что Прокофьева, которая часто называла себя военной корреспонденткой, подорвалась на мине в Белгородской области и погибла.

Согласно данным росСМИ, оператор ее съемочной группы Дмитрий Волков получил ранения, однако ему удалось выжить.

В России продолжают утверждать, что путинская пропагандистка взорвалась на "вражеской мине", а также, что на "Первом канале" она работала с 2023 года и была "военным корреспондентом" и вела репортажи "из зоны СВО".

Фото: скриншот

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