В Чехии заявили о большой, однако неочевидной победе Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В Чехии заявили о большой, однако неочевидной победе Украины

Пояр считает, что Украина уже добилась существенного успеха на фронте
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Источник:  Denik N

То, что Украина до сих пор контролирует 80% своей территории, несмотря на то, что Россия ведет против нее войну уже более 11 лет, является большим успехом для украинского народа. С таким заявлением выступил советник по национальной безопасности при Правительстве Чехии Томаш Пояр.

Главные тезисы

  • Чиновник считает, что Украина может нанести России стратегическое поражение России.
  • Однако очень многое зависит от решений Дональда Трампа.

Пояр считает, что Украина уже добилась существенного успеха на фронте

Как считает чешский чиновник, даже если украинцы не смогут вернуть все оккупированные Россией территории, однако сохранят контроль над 80% — это уже будет большая победа.

Давайте подождем, чтобы увидеть, удастся ли Дональду Трампу остановить войну и, в конце концов, будет ли Украина руководить 80% своей территории — что, кстати, было бы огромным успехом. Конечно, это не то, как Владимир Путин представлял это три года назад, — отметил советник по национальной безопасности при правительстве Чехии.

По его убеждению, подобное развитие событий хоть и не принесет тотальную победу для Киева, однако фактически будет означать стратегическое поражение для России.

Более того, именно это ограничит ее способность к расширению на запад.

Я глубоко убежден, что Путин хочет восстановить Советский Союз. И для этого ему нужна Украина. Советский Союз без Украины — не Советский Союз, — подчеркнул Пояр.

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