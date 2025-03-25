25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Спикер Путина уверяет, что переговоры были техническим и погруженными в детали.
- Темой встречи был вопрос обновления Черноморской зерновой инициативы, которую Россия покинула в 2023 году.
Песков не хочет раскрывать содержание договоренностей с США
Как утверждает спикер российского диктатора Владимира Путина, в этот раз речь шла только о технических переговорах.
По его словам, подробные доклады о переговорах уже сделаны в столицах и анализируются.
Заявление Пескова идет в разрез данным CBS News: журналисты узнали от своих инсайдеров, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра 25 марта, однако этого не произошло.
Недавно официальная Москва подтвердила, что одной из главных тем переговоров станет вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, которую страна-агрессорка покинула 2 года назад.
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