25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.

Песков не хочет раскрывать содержание договоренностей с США

Как утверждает спикер российского диктатора Владимира Путина, в этот раз речь шла только о технических переговорах.

Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров не будет публиковаться. Этого не стоит ждать. Дмитрий Песков Спикер Кермля

По его словам, подробные доклады о переговорах уже сделаны в столицах и анализируются.

Заявление Пескова идет в разрез данным CBS News: журналисты узнали от своих инсайдеров, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра 25 марта, однако этого не произошло.

24 марта российская и американская делегации провели переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами. Поделиться

Недавно официальная Москва подтвердила, что одной из главных тем переговоров станет вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, которую страна-агрессорка покинула 2 года назад.