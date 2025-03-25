12-часовые переговоры США и РФ — что заявил Песков
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Политика
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12-часовые переговоры США и РФ — что заявил Песков

Песков не хочет раскрывать содержание договоренностей с США
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Источник:  online.ua

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.

Главные тезисы

  • Спикер Путина уверяет, что переговоры были техническим и погруженными в детали.
  • Темой встречи был вопрос обновления Черноморской зерновой инициативы, которую Россия покинула в 2023 году.

Песков не хочет раскрывать содержание договоренностей с США

Как утверждает спикер российского диктатора Владимира Путина, в этот раз речь шла только о технических переговорах.

Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров не будет публиковаться. Этого не стоит ждать.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кермля

По его словам, подробные доклады о переговорах уже сделаны в столицах и анализируются.

Заявление Пескова идет в разрез данным CBS News: журналисты узнали от своих инсайдеров, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра 25 марта, однако этого не произошло.

24 марта российская и американская делегации провели переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами.

Недавно официальная Москва подтвердила, что одной из главных тем переговоров станет вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, которую страна-агрессорка покинула 2 года назад.

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