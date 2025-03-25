Сенаторы США выдвинули Трампу четкое требование касательно Украины и РФ

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, группа американских сенаторов — как республиканцев, так и демократов — требует, чтобы президент США Дональд Трамп направил на помощь Украине всю сумму российских замороженных активов — более 300 миллиардов долларов.
Главные тезисы
- Сенаторы интересуются возможностью использования финансовых инструментов против России в целях завершения войны.
- Они хотят видеть четкие решения и действия Белого дома на этом пути.
Сенаторы добиваются максимального давления на РФ
Согласно последним данным, сенаторы уже направили свое письмо с требованиями непосредственно руководителю Госдепа Марко Рубио.
В нем они поинтересовались, как команда президента США рассматривает возможность использования всех имеющихся в распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.
Кроме того, американских сенаторов волнуют вопрос, планирует ли Белый дом разработать стратегию, призванную побуждать ЕС, страны G7 и других союзников использовать суверенные российские активы.
Подписчиками этого письма являются: республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
Стоит отметить, что они уже не в первый раз призывают усилить давление на Россию таким образом.
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