Сенаторы США выдвинули Трампу четкое требование касательно Украины и РФ
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Экономика
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Сенаторы США выдвинули Трампу четкое требование касательно Украины и РФ

Трамп
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, группа американских сенаторов — как республиканцев, так и демократов — требует, чтобы президент США Дональд Трамп направил на помощь Украине всю сумму российских замороженных активов — более 300 миллиардов долларов.

Главные тезисы

  • Сенаторы интересуются возможностью использования финансовых инструментов против России в целях завершения войны.
  • Они хотят видеть четкие решения и действия Белого дома на этом пути.

Сенаторы добиваются максимального давления на РФ

Согласно последним данным, сенаторы уже направили свое письмо с требованиями непосредственно руководителю Госдепа Марко Рубио.

В нем они поинтересовались, как команда президента США рассматривает возможность использования всех имеющихся в распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как? — спросили подписанты.

Кроме того, американских сенаторов волнуют вопрос, планирует ли Белый дом разработать стратегию, призванную побуждать ЕС, страны G7 и других союзников использовать суверенные российские активы.

И поддерживает ли американское правительство использование Украиной находящихся под контролем США российских суверенных активов для закупки средств на оборонные нужды?

Подписчиками этого письма являются: республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Стоит отметить, что они уже не в первый раз призывают усилить давление на Россию таким образом.

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