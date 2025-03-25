Сенатори США висунули Трампу чітку вимогу щодо України та РФ

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, група американських сенаторів — як республіканців, так демократів — вимагає, щоб президент США Дональд Трамп скерував на допомогу Україні всю суму російських заморожених активів — понад 300 мільярдів доларів.

Сенатори добиваються максимального тиску на РФ

Згідно з останніми даними, сенатори уже направили свого листа з вимогами безпосередньо очільнику Держдепу Марко Рубіо.

У ньому вони поцікавилися, як команда президента США розглядає можливість використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи, якими володіють США та ЄС, слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то як? — запитали підписанти листа. Поширити

Окрім того, американських сенаторів хвилює питання, чи планує Білий дім розробити стратегію, покликану спонукати ЄС, країни G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи.

І чи підтримує американський уряд використання Україною російських суверенних активів, що перебувають під контролем США, для закупівлі засобів на оборонні потреби? Поширити

Підписантами цього листа є: республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.