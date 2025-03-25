Сенатори США висунули Трампу чітку вимогу щодо України та РФ

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, група американських сенаторів — як республіканців, так демократів — вимагає, щоб президент США Дональд Трамп скерував на допомогу Україні всю суму російських заморожених активів — понад 300 мільярдів доларів.
Головні тези:
- Сенатори цікавляться можливістю використання фінансових інструментів проти Росії з метою завершення війни.
- Вони хочуть бачити чіткі рішення та дії Білого дому на цьому шляху.
Сенатори добиваються максимального тиску на РФ
Згідно з останніми даними, сенатори уже направили свого листа з вимогами безпосередньо очільнику Держдепу Марко Рубіо.
У ньому вони поцікавилися, як команда президента США розглядає можливість використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України.
Окрім того, американських сенаторів хвилює питання, чи планує Білий дім розробити стратегію, покликану спонукати ЄС, країни G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи.
Підписантами цього листа є: республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.
Варто зазначити, що вони вже не перший раз закликають посилити тиск на Росію таким чином.
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