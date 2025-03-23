"Я зможу його зупинити". Трамп публічно кинув виклик Путіну
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я зможу його зупинити". Трамп публічно кинув виклик Путіну

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що він — єдина людина у світі, яка зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна, а також завершити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Лідер США похизувався своїми добрими стосунками з Путіним.
  • За словами Трампа, його головна ціль — зупинити кровопролиття на фронті.

Трамп вкотре оцінив свої шанси на завершення війни

Очільник Білого дому вкотре почав розповідати про свої “добрі стосунки” з Путіним, повідомляє Outkick.

Дональд Трамп також похизувався тим, що ніхто не зміг його втягнути у серйозну сутичку з Кремлем.

Американський лідер вважає особистим досягненням те, що російський диктатор нікуди не вторгався під час його першої каденції.

Він звернув увагу на те, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.

Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити… У нас були дуже раціональні дискусії, і я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня: і росіяни, й українці.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп змінює санкційну політику США щодо Росії
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Росіяни програють". Як Трамп намагається вивести Путіна з глухого кута
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"На нас тиснули". Хто намагався налаштувати Стармера проти Зеленського
Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?