"Я зможу його зупинити". Трамп публічно кинув виклик Путіну

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що він — єдина людина у світі, яка зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна, а також завершити війну РФ проти України.

Трамп вкотре оцінив свої шанси на завершення війни

Очільник Білого дому вкотре почав розповідати про свої “добрі стосунки” з Путіним, повідомляє Outkick.

Дональд Трамп також похизувався тим, що ніхто не зміг його втягнути у серйозну сутичку з Кремлем.

Американський лідер вважає особистим досягненням те, що російський диктатор нікуди не вторгався під час його першої каденції.

Він звернув увагу на те, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.

Thanks to ⁦@realDonaldTrump⁩ & ⁦@karolineleavitt⁩ for hosting me on Air Force One. Headed to NCAA Wrestling Tourney in Philly now. pic.twitter.com/oG4OI0UTY6 — Clay Travis (@ClayTravis) March 22, 2025