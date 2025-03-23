"Я зможу його зупинити". Трамп публічно кинув виклик Путіну

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що він — єдина людина у світі, яка зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна, а також завершити війну РФ проти України.
Головні тези:
- Лідер США похизувався своїми добрими стосунками з Путіним.
- За словами Трампа, його головна ціль — зупинити кровопролиття на фронті.
Трамп вкотре оцінив свої шанси на завершення війни
Очільник Білого дому вкотре почав розповідати про свої “добрі стосунки” з Путіним, повідомляє Outkick.
Дональд Трамп також похизувався тим, що ніхто не зміг його втягнути у серйозну сутичку з Кремлем.
Американський лідер вважає особистим досягненням те, що російський диктатор нікуди не вторгався під час його першої каденції.
Він звернув увагу на те, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.
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