Аналітик Марк Галеотті звертає увагу міжнародної спільноти, що Росія, розпочавши війну проти України, опинилася у глухому куті, оскільки втрачає багато своїх солдатів, однак фактично не просувається на фронті. Просто зараз президент США Дональд Трамп пропонує завершити війну таким чином, щоб фактично врятувати репутацію диктатора Володимира Путіна.

Трамп фактично рятує Росію від поразки у війні

Як зазначив аналітик, президент США ігнорує той факт, що російський диктатор не відмовився від своїх планів.

Путін продовжує цинічно стверджувати, що Україна не має права на існування як незалежна держава.

Ба більше, він вимагає повернення НАТО до меж, що існували за часів холодної війни. Усі ці заяви не насторожують Дональда Трампа.

Наразі очільник Білого дому налаштований зробити все можливе для швидкого завершення війни, навіть якщо це означатиме втрату Україною частини своєї території.

Позиція Трампа призвела до того, що Путін не ризикує нічим у переговорах.

"Путін вторгнувся в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через три роки він контролює 20% України, але жахливою ціною... Росіяни, по суті, програють, — наголосив Марк Галеотті. Поширити

На переконання експерта, для російського диктатора припинення вогню — це можливість отримати короткострокові вигоди, не відмовляючись від своїх стратегічних цілей.