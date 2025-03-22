Китай може ввести свої війська в Україну — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися німецькому виданню Welt, наразі офіційний Пекін розглядає можливість участі в потенційній миротворчій місії в Україні, однак фінальне рішення Китай поки не ухвалив.

Китай може відправити в Україну своїх миротворців

Від своїх інсайдерів журналісти дізналися, що китайські дипломати уже проводять таємні консультації у Євросоюзі.

Офіційний Пекін хоче дізнатися, як лідери Європи могли б поставитися до такого розвитку подій.

На переконання анонімних джерела, таке рішення офіційного Пекіну може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії.

Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих сил в Україні". У будь-якому разі, питання "делікатне, — наголосило видання. Поширити

До слова, нещодавно офіційний Лондон підтвердив, що "багато" країн готові відправити своїх миротворців в Україну.