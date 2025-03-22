Китай може ввести свої війська в Україну — дані інсайдерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай може ввести свої війська в Україну — дані інсайдерів

миротворці
Джерело:  Welt

Як вдалося дізнатися німецькому виданню Welt, наразі офіційний Пекін розглядає можливість участі в потенційній миротворчій місії в Україні, однак фінальне рішення Китай поки не ухвалив.

Головні тези:

  • Офіційний Пекін проводить таємні консультації у Євросоюзі.
  • Поки невідомо, як країни ЄС відреагували на цю ініціативу Китаю.

Китай може відправити в Україну своїх миротворців

Від своїх інсайдерів журналісти дізналися, що китайські дипломати уже проводять таємні консультації у Євросоюзі.

Офіційний Пекін хоче дізнатися, як лідери Європи могли б поставитися до такого розвитку подій.

На переконання анонімних джерела, таке рішення офіційного Пекіну може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії.

Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих сил в Україні". У будь-якому разі, питання "делікатне, — наголосило видання.

До слова, нещодавно офіційний Лондон підтвердив, що "багато" країн готові відправити своїх миротворців в Україну.

Згідно з останніми даними, "коаліція охочих" налічує понад 30 держав, але більшість із них готові допомагати іншими способами, тобто без введення своїх військ в Україну.

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