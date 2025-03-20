Космічна війна. Розвідка США б'є на сполох через китайський супутниковий флот

Китай стрімко нарощує свій воєнний потенціал у космосі, прагнучи отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому конфлікті. Про це йдеться в новому звіті розвідки Космічних сил США.
Головні тези:
- Китай стрімко нарощує свій космічний потенціал, що створює загрозу для супутників США.
- Китайський супутниковий флот налічує 1060 апаратів, і ця кількість постійно зростає.
- За допомогою нового супутника дистанційного зондування Китай може стежити за силами США та їх союзниками в регіоні Тихого океану.
Китай здатний розпочати космічну війну проти США
Уточнюється, що з 2015 року космічні операції Китаю в космосі зросли на 620%. У своєму розпорядженні країна зараз має супутниковий флот, який налічує 1060 апаратів.
У розвідці нагадали, що в грудні 2024 року китайська армія, яка займається як цивільною, так і військово-космічною діяльністю, запустила новий супутник дистанційного зондування.
Цей супутник може дозволити Китаю постійно стежити за силами США і союзників у Тихоокеанському регіоні.
Автори матеріалу підкреслюють, що понад 510 розвідувальних супутників КНР використовують оптичні, багатоспектральні, радіолокаційні та радіочастотні датчики.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-