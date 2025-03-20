Космічна війна. Розвідка США б'є на сполох через китайський супутниковий флот

Китай стрімко нарощує свій воєнний потенціал у космосі, прагнучи отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому конфлікті. Про це йдеться в новому звіті розвідки Космічних сил США.

Китай здатний розпочати космічну війну проти США

Удосконалення космічного потенціалу Китаю в поєднанні з його арсеналом високоточної зброї великої дальності, який зростає, дає змогу НВАК (Народно-визвольній армії Китаю — ред.) завдавати точкових ударів по силах США та їхніх союзників, — зазначили у звіті. Поширити

Уточнюється, що з 2015 року космічні операції Китаю в космосі зросли на 620%. У своєму розпорядженні країна зараз має супутниковий флот, який налічує 1060 апаратів.

У розвідці нагадали, що в грудні 2024 року китайська армія, яка займається як цивільною, так і військово-космічною діяльністю, запустила новий супутник дистанційного зондування.

Цей супутник може дозволити Китаю постійно стежити за силами США і союзників у Тихоокеанському регіоні.

Автори матеріалу підкреслюють, що понад 510 розвідувальних супутників КНР використовують оптичні, багатоспектральні, радіолокаційні та радіочастотні датчики.