Космическая война. Разведка США бьет тревогу из-за китайского спутникового флота

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал в космосе, стремясь получить возможность уничтожить американских спутников в будущем конфликте. Об этом говорится в новом отчете разведки Космических сил США.
Главные тезисы
- Китай стремительно увеличивает свой космический потенциал и наращивает свой спутниковый флот, создавая угрозу для американских спутников.
- Новый отчет разведки Космических сил США указывает на возможность космической войны между Китаем и США в будущем конфликте.
- Повышение космического потенциала Китая, включая использование высокоточного оружия, делает возможным точечные удары по силам США и их союзникам.
Китай способен начать космическую войну против США
Уточняется, что с 2015 г. космические операции Китая в космосе выросли на 620%. В распоряжении страна сейчас имеет спутниковый флот, насчитывающий 1060 аппаратов.
В разведке напомнили, что в декабре 2024 года китайская армия, занимающаяся как гражданской, так и военно-космической деятельностью, запустила новый спутник дистанционного зондирования.
Этот спутник может разрешить Китаю постоянно следить за силами США и союзников в Тихоокеанском регионе.
Авторы материала подчеркивают, что более 510 разведывательных спутников КНР используют оптические, многоспектральные, радиолокационные и радиочастотные датчики.
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