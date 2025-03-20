Космическая война. Разведка США бьет тревогу из-за китайского спутникового флота

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал в космосе, стремясь получить возможность уничтожить американских спутников в будущем конфликте. Об этом говорится в новом отчете разведки Космических сил США.

Китай способен начать космическую войну против США

Усовершенствование космического потенциала Китая в сочетании с его растущим арсеналом высокоточного оружия большой дальности позволяет НОАК (Народно-освободительной армии Китая — ред.) наносить точечные удары по силам США и их союзников, — отметили в отчете. Поделиться

Уточняется, что с 2015 г. космические операции Китая в космосе выросли на 620%. В распоряжении страна сейчас имеет спутниковый флот, насчитывающий 1060 аппаратов.

В разведке напомнили, что в декабре 2024 года китайская армия, занимающаяся как гражданской, так и военно-космической деятельностью, запустила новый спутник дистанционного зондирования.

Этот спутник может разрешить Китаю постоянно следить за силами США и союзников в Тихоокеанском регионе.

Авторы материала подчеркивают, что более 510 разведывательных спутников КНР используют оптические, многоспектральные, радиолокационные и радиочастотные датчики.