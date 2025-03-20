Космическая война. Разведка США бьет тревогу из-за китайского спутникового флота
Категория
Мир
Дата публикации

Космическая война. Разведка США бьет тревогу из-за китайского спутникового флота

спутник
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Источник:  The Washington Times

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал в космосе, стремясь получить возможность уничтожить американских спутников в будущем конфликте. Об этом говорится в новом отчете разведки Космических сил США.

Главные тезисы

  • Китай стремительно увеличивает свой космический потенциал и наращивает свой спутниковый флот, создавая угрозу для американских спутников.
  • Новый отчет разведки Космических сил США указывает на возможность космической войны между Китаем и США в будущем конфликте.
  • Повышение космического потенциала Китая, включая использование высокоточного оружия, делает возможным точечные удары по силам США и их союзникам.

Китай способен начать космическую войну против США

Усовершенствование космического потенциала Китая в сочетании с его растущим арсеналом высокоточного оружия большой дальности позволяет НОАК (Народно-освободительной армии Китая — ред.) наносить точечные удары по силам США и их союзников, — отметили в отчете.

Уточняется, что с 2015 г. космические операции Китая в космосе выросли на 620%. В распоряжении страна сейчас имеет спутниковый флот, насчитывающий 1060 аппаратов.

В разведке напомнили, что в декабре 2024 года китайская армия, занимающаяся как гражданской, так и военно-космической деятельностью, запустила новый спутник дистанционного зондирования.

Этот спутник может разрешить Китаю постоянно следить за силами США и союзников в Тихоокеанском регионе.

Авторы материала подчеркивают, что более 510 разведывательных спутников КНР используют оптические, многоспектральные, радиолокационные и радиочастотные датчики.

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