Китай может ввести свои войска в Украину — данные инсайдеров

Как удалось узнать немецкому изданию Welt, официальный Пекин рассматривает возможность участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, однако финальное решение Китай пока не принял.

Китай может отправить в Украину своих миротворцев

От своих инсайдеров журналисты узнали, что китайские дипломаты уже проводят секретные консультации в Евросоюзе.

Официальный Пекин хочет узнать, как лидеры Европы могли бы отнестись к такому развитию событий.

По убеждению анонимных источников, такое решение официального Пекина может сделать миротворческую миссию более приемлемой для России.

Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих сил в Украине. В любом случае вопрос "деликатный", — подчеркнуло издание. Поделиться

К слову, недавно официальный Лондон подтвердил, что "многие" страны готовы отправить своих миротворцев в Украину.