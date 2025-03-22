Китай может ввести свои войска в Украину — данные инсайдеров
Категория
Политика
Дата публикации

Китай может ввести свои войска в Украину — данные инсайдеров

армия Китая
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Источник:  Welt

Как удалось узнать немецкому изданию Welt, официальный Пекин рассматривает возможность участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, однако финальное решение Китай пока не принял.

Главные тезисы

  • Официальный Пекин проводит секретные консультации в Евросоюзе.
  • Пока неизвестно, как страны ЕС отреагировали на инициативу Китая.

Китай может отправить в Украину своих миротворцев

От своих инсайдеров журналисты узнали, что китайские дипломаты уже проводят секретные консультации в Евросоюзе.

Официальный Пекин хочет узнать, как лидеры Европы могли бы отнестись к такому развитию событий.

По убеждению анонимных источников, такое решение официального Пекина может сделать миротворческую миссию более приемлемой для России.

Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих сил в Украине. В любом случае вопрос "деликатный", — подчеркнуло издание.

К слову, недавно официальный Лондон подтвердил, что "многие" страны готовы отправить своих миротворцев в Украину.

Согласно последним данным, "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, но большинство из них готовы помогать другими способами, то есть без ввода своих войск в Украину.

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