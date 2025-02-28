Россия и Китай начали вербовать уволенных в каденцию Трампа служащих

Иностранные противники США, включая Россию и Китай, недавно приказали своим разведывательным службам усилить вербовку американских федеральных служащих, работающих в сфере национальной безопасности и уволенных, или полагающих, что их вскоре могут уволить.
Главные тезисы
- Россия и Китай приказали своим разведывательным службам усилить вербовку американских федеральных служащих сфере национальной безопасности.
- Иностранные противники стремятся получить информацию о критической инфраструктуре и правительственной бюрократии США через уволенных с доступом к государственной тайне.
- Россия и Китай создали веб-сайты для вербовки уволенных Трампом служащих и активно ищут кандидатов на LinkedIn.
Россия и Китай "подбирают" уволенных Трампом федеральных служащих
Об этом заявили четыре информированных собеседника, которые осведомлены о недавней оценке разведки США.
Разведданные указывают на то, что иностранные противники США стремятся использовать в свою пользу усилия администрации президента Дональда Трампа по проведению массовых увольнений федеральной рабочей силы.
По словам двух источников, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к гостайне и сотрудниках, находящихся на испытательном сроке, угрожающем увольнении, и которые могут иметь ценную информацию о критической инфраструктуре США и важную информацию о правительственной бюрократии.
Собеседники добавляют, что, по меньшей мере, две страны уже создали вебсайты по вербовке и начали агрессивно вербовать федеральных служащих в LinkedIn.
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