Россия и Китай начали вербовать уволенных в каденцию Трампа служащих

Иностранные противники США, включая Россию и Китай, недавно приказали своим разведывательным службам усилить вербовку американских федеральных служащих, работающих в сфере национальной безопасности и уволенных, или полагающих, что их вскоре могут уволить.

Россия и Китай "подбирают" уволенных Трампом федеральных служащих

Об этом заявили четыре информированных собеседника, которые осведомлены о недавней оценке разведки США.

Разведданные указывают на то, что иностранные противники США стремятся использовать в свою пользу усилия администрации президента Дональда Трампа по проведению массовых увольнений федеральной рабочей силы.

По словам двух источников, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к гостайне и сотрудниках, находящихся на испытательном сроке, угрожающем увольнении, и которые могут иметь ценную информацию о критической инфраструктуре США и важную информацию о правительственной бюрократии.

Собеседники добавляют, что, по меньшей мере, две страны уже создали вебсайты по вербовке и начали агрессивно вербовать федеральных служащих в LinkedIn.