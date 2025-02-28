Росія та Китай почали вербувати звільнених за каденції Трампа службовців

Іноземні противники США, включаючи Росію та Китай, нещодавно наказали своїм розвідувальним службам посилити вербування американських федеральних службовців, які працюють у сфері національної безпеки і були звільнені, або вважають, що їх незабаром можуть звільнити.
Головні тези:
- Росія та Китай почали активно вербувати звільнених за каденції Трампа службовців із доступом до державної таємниці.
- Іноземні противники намагаються скористатися масовими звільненнями в адміністрації Трампа для отримання цінної інформації про національну безпеку США.
- Росія та Китай вже створили вебсайти для вербування та активно шукають федеральних службовців у мережі LinkedIn.
Росія та Китай “підбирають” звільнених Трампом федеральних службовців
Про це заявили чотири поінформованих співрозмовників, які обізнані з нещодавньою оцінкою розвідки США.
Розвіддані вказують на те, що іноземні противники США прагнуть використати на свою користь зусилля адміністрації президента Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральної робочої сили.
За словами двох джерел, Росія та Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених співробітниках із допуском до держтаємниці та співробітниках, які перебувають на випробувальному терміні, яким загрожує звільнення, і які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США та важливу інформацію про урядову бюрократію.
Співрозмовники додають, що щонайменше дві країни вже створили вебсайти з вербування та почали агресивно вербувати федеральних службовців у LinkedIn.
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