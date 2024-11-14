У Трампа готують масові "чистки" у Пентагоні — під звільнення попадають генерали та офіцери

Члени перехідної команди новообраного президента Дональда Трампа складають список військових посадовців, яких планують звільнити. Серед них можуть опинитися члени Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Головні тези:
- Перехідна команда Трампа готує масові "чистки" у Пентагоні, що може призвести до перестановок у військових посадах.
- Рішення про звільнення членів Об'єднаного комітету начальників штабів може викликати значні зміни в Міністерстві оборони США.
- Трамп раніше виступав проти критики з боку лідерів оборонного відомства, що може вплинути на його підтримку ініціативи звільнень.
- Після призначення міністром оборони ветерана та коментатора Fox News Піта Гегсета, плани "чисток" у Пентагоні стали активно обговорюватися.
- Нова адміністрація Трампа оголосила кілька ключових призначень, що викликають обурення через раніше висловлені скептичні погляди щодо України деякими кандидатами на посади в уряді.
Команда Трампа готує масові чистки у Пентагоні
За інформацією двох анонімних джерел агентства, процес планування звільнень перебуває на ранньому етапі й може зазнати змін. Таке рішення може призвести до безпрецедентної перестановки у Пентагоні, проте одне з джерел сумнівається в необхідності таких змін у Міністерстві оборони США.
Друге джерело Reuters повідомило, що нова адміністрація може зосередитись на офіцерах, які мають зв’язок із колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Боб Вудворд у книзі "Війна" навів цитату Міллі, де той назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", що призвело до негативної реакції союзників Трампа.
Об'єднаний комітет начальників штабів включає найвищих офіцерів збройних сил США, а також керівників різних родів військ.
"Залізний" міністр оборони Плани щодо звільнень з’явилися одразу після того, як Трамп призначив міністром оборони Піта Гегсета, коментатора Fox News та ветерана, який відкрито заявляє про необхідність "чисток" у Пентагоні.
Нова адміністрація Трампа
Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп оголосив кілька ключових призначень у своїй майбутній адміністрації. Багато з нових високопосадовців раніше відзначилися скептичними поглядами щодо України.
Зокрема, на посаду міністра оборони був обраний ветеран і телеведучий Fox News Піт Гегсет.
Кандидатом на пост директора національної розвідки США стала Тулсі Габбард, яка раніше поширювала антиукраїнські заяви та згадувала про "біолабораторії" в Україні.
Також Трамп визначив кандидатів на посади державного секретаря, генерального прокурора та інших керівників Національної розвідки.
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