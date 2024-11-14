У Трампа готують масові "чистки" у Пентагоні — під звільнення попадають генерали та офіцери

Члени перехідної команди новообраного президента Дональда Трампа складають список військових посадовців, яких планують звільнити. Серед них можуть опинитися члени Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Команда Трампа готує масові чистки у Пентагоні

За інформацією двох анонімних джерел агентства, процес планування звільнень перебуває на ранньому етапі й може зазнати змін. Таке рішення може призвести до безпрецедентної перестановки у Пентагоні, проте одне з джерел сумнівається в необхідності таких змін у Міністерстві оборони США.

Зникнуть усі, хто наближений до Марка Міллі Невідомо, чи підтримає сам Трамп цю ініціативу, однак під час передвиборчої кампанії він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Трамп раніше заявляв про намір звільнити генералів, відповідальних за суперечливе виведення військ з Афганістану у 2021 році. Поширити

Друге джерело Reuters повідомило, що нова адміністрація може зосередитись на офіцерах, які мають зв’язок із колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Боб Вудворд у книзі "Війна" навів цитату Міллі, де той назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", що призвело до негативної реакції союзників Трампа.

Об'єднаний комітет начальників штабів включає найвищих офіцерів збройних сил США, а також керівників різних родів військ.

"Залізний" міністр оборони Плани щодо звільнень з’явилися одразу після того, як Трамп призначив міністром оборони Піта Гегсета, коментатора Fox News та ветерана, який відкрито заявляє про необхідність "чисток" у Пентагоні.

Нова адміністрація Трампа

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп оголосив кілька ключових призначень у своїй майбутній адміністрації. Багато з нових високопосадовців раніше відзначилися скептичними поглядами щодо України.