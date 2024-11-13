Трамп визначився з кандидатурою на посаду держсекретаря США

Дональд Трамп офіційно обрав сенатора від штату Флорида Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США.
Головні тези:
- Марко Рубіо був обраний Трампом на посаду держсекретаря США, що може вплинути на зовнішню політику та допомогу Україні.
- Кандидатура Рубіо має підтримку республіканців у Конгресі, що спрощує його призначення.
- Рубіо у минулому виступав за підтримку України, проте останнім часом його позиція стала більш скептичною.
Трамп призначить Рубіо держсекретарем США
Про це йдеться в поширеній кампанією Трампа заяві.
Новий держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.
Свого часу Марко Рубіо наполягав на важливості підтримки України та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.
Водночас в останні роки його риторика стала більш скептичною стосовно України: у квітні він проголосував проти багатостраждального проєкту з 61 млрд дол на підтримку Києва. Останнім часом він також змінив риторику щодо шляхів завершення війни.
Трамп не запросить Помпео та Хейлі до нової адміністрації
Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.
Мені дуже сподобалося і я цінував роботу з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні, — зазначив Трамп.
Зазначається, що Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.
Нагадаємо, і Ніккі Гейлі, і Майк Помпео виступали за підтримку України з боку Сполучених Штатів.
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