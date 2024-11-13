Трамп визначився з кандидатурою на посаду держсекретаря США

Трамп призначить Рубіо держсекретарем США

Про це йдеться в поширеній кампанією Трампа заяві.

Майбутній американський президент заявив, що Марко Рубіо "є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу" та буде "справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами". Поширити

Новий держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.

Свого часу Марко Рубіо наполягав на важливості підтримки України та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.

Водночас в останні роки його риторика стала більш скептичною стосовно України: у квітні він проголосував проти багатостраждального проєкту з 61 млрд дол на підтримку Києва. Останнім часом він також змінив риторику щодо шляхів завершення війни.

Також Рубіо казав, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих Росією територій. Він наголошував, що «конфлікт зайшов у глухий кут» і «його треба довести до кінця». Поширити

Трамп не запросить Помпео та Хейлі до нової адміністрації

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Мені дуже сподобалося і я цінував роботу з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні, — зазначив Трамп.

Зазначається, що Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.