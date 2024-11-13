Трамп шокував світ після оголошення нового глави Пентагона

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що новим очільником Міністерства оборони США стане Піт Гегсет. Йдеться про ексведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.
Головні тези:
- Гегсет виступає проти політики НАТО та лякає усіх посиленням Китаю.
- Журналісти вважають, що підхід Гегсета може змінити ситуацію в армії США.
- Він називав вторгнення Росії в Україну ''війною Путіна за те, щоб повернути йому його ж лайно''.
Пентагон може очолити критик НАТО
Цілком ймовірно, Гегсет має намір звільнити американських військових від генералів, яких він звинувачує у проведенні прогресивної політики щодо різноманітності в армії.
Журналісти звертають увагу на те, що колишній ведучий наразі є найбільш несподіваним вибором Трампа.
Ба більше, вказано, що це рішення шокувало та навіть спровокувало засудження з боку деяких опонентів Трампа.
Ні для кого не секрет, що Піт Гегсет багато разів публічно критикував НАТО та членів Альянсу.
Що Гігсет говорив про Україну, РФ, НАТО та Китай
Відомо, що він публічно звинувачував членів Альянсу у слабкості, а також стверджував, що Китай стоїть на порозі домінування над своїми сусідами.
Також він цинічно заявив, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".
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