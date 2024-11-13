Трамп шокував світ після оголошення нового глави Пентагона

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що новим очільником Міністерства оборони США стане Піт Гегсет. Йдеться про ексведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Пентагон може очолити критик НАТО

Цілком ймовірно, Гегсет має намір звільнити американських військових від генералів, яких він звинувачує у проведенні прогресивної політики щодо різноманітності в армії.

Журналісти звертають увагу на те, що колишній ведучий наразі є найбільш несподіваним вибором Трампа.

Ба більше, вказано, що це рішення шокувало та навіть спровокувало засудження з боку деяких опонентів Трампа.

Ні для кого не секрет, що Піт Гегсет багато разів публічно критикував НАТО та членів Альянсу.

Піт — жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе". З Пітом на чолі вороги Америки попереджені — наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить. Дональд Трамп Новий президент США

Піт Гегсет (Фото: wikipedia.org)

Що Гігсет говорив про Україну, РФ, НАТО та Китай

Відомо, що він публічно звинувачував членів Альянсу у слабкості, а також стверджував, що Китай стоїть на порозі домінування над своїми сусідами.

Застаріла, неозброєна, вторгнена і безсила. Чому Америка, європейський "номер екстреного зв'язку" протягом минулого століття, повинна слухати самовпевнені і безсилі нації, які просять нас дотримуватись застарілих і односторонніх оборонних угод. Можливо, якби країни НАТО дійсно платили за власну оборону — але вони цього не роблять. Піт Гігсет Журналіст та ветеран

Також він цинічно заявив, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".