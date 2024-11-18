Трамп шокировал мир после объявления нового главы Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что новым главой Министерства обороны США станет Пит Хегсет. Речь идет об ведущем Fox News и ветеране, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.
Главные тезисы
- Хегсет выступает против политики НАТО и пугает всех усилением Китая.
- Журналисты полагают, что подход Хегсета может изменить ситуацию в армии США.
- Он называл вторжение России в Украину ''войной Путина за то, чтобы вернуть ему его же дерьмо''.
Пентагон может возглавить критик НАТО
По всей вероятности, Хегсет намерен освободить американских военных от генералов, которых он обвиняет в проведении прогрессивной политики по разнообразию в армии.
Журналисты обращают внимание на то, что бывший ведущий является наиболее неожиданным выбором Трампа.
Более того, указано, что это решение шокировало и даже спровоцировало осуждение со стороны некоторых оппонентов Трампа.
Ни для кого не секрет, что Пит Хегсет многократно публично критиковал НАТО и членов Альянса.
Что Хегсет говорил об Украине, РФ, НАТО и Китае
Известно, что он публично обвинял членов Североатлантического альянса в слабости, а также утверждал, что Китай стоит на пороге доминирования над своими соседями.
Также он цинично заявил, что вторжение России в Украину в 2022 году было "войной Путина за то, чтобы вернуть ему его дерьмо".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-