Трамп шокировал мир после объявления нового главы Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что новым главой Министерства обороны США станет Пит Хегсет. Речь идет об ведущем Fox News и ветеране, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Пентагон может возглавить критик НАТО

По всей вероятности, Хегсет намерен освободить американских военных от генералов, которых он обвиняет в проведении прогрессивной политики по разнообразию в армии.

Журналисты обращают внимание на то, что бывший ведущий является наиболее неожиданным выбором Трампа.

Более того, указано, что это решение шокировало и даже спровоцировало осуждение со стороны некоторых оппонентов Трампа.

Ни для кого не секрет, что Пит Хегсет многократно публично критиковал НАТО и членов Альянса.

Пит — жесткий, умный и настоящий поклонник идеи "Америка превыше всего". С Питом во главе враги Америки предупреждены — наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит. Дональд Трамп Новый президент США

Пит Хегсет (Фото: wikipedia.org)

Что Хегсет говорил об Украине, РФ, НАТО и Китае

Известно, что он публично обвинял членов Североатлантического альянса в слабости, а также утверждал, что Китай стоит на пороге доминирования над своими соседями.

Устаревшая, невооруженная, бессильная. Почему Америка, европейский "номер экстренной связи" на протяжении прошлого века, должна слушать самоуверенные и бессильные нации, которые просят нас соблюдать устаревшие и односторонние оборонные соглашения. Возможно, если бы страны НАТО действительно платили за собственную оборону, но они этого не делают. Пит Хегсет Журналист и ветеран

Также он цинично заявил, что вторжение России в Украину в 2022 году было "войной Путина за то, чтобы вернуть ему его дерьмо".