В Трампа готовят массовые "чистки" в Пентагоне — под увольнение попадают генералы и офицеры
Категория
Мир
Дата публикации

В Трампа готовят массовые "чистки" в Пентагоне — под увольнение попадают генералы и офицеры

В Трампа готовят массовые "чистки" в Пентагоне — под увольнение попадают генералы и офицеры
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Источник:  Reuters

Члены переходной команды новоизбранного президента Дональда Трампа составляют список военных чиновников, которых планируют уволить. Среди них могут оказаться члены Объединенного комитета начальников штабов США.

Главные тезисы

  • Переходная команда Трампа готовит массовые "чистки" в Пентагоне, включая увольнение членов Объединенного комитета начальников штабов США.
  • Решение об увольнении военных чиновников может привести к значительным изменениям в организации Министерства обороны США.
  • Активно обсуждаются планы по увольнению офицеров, связанных с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов, вызвавшими негативную реакцию союзников Трампа.
  • Назначение ветерана и комментатора Fox News Пита Гегсета министром обороны вызвало обсуждения о необходимости "чисток" в Пентагоне.
  • Новая администрация Трампа делает ключевые назначения, некоторые из которых вызывают возмущение из-за скептических взглядов на Украину.

Команда Трампа готовит массовые чистки в Пентагоне

По информации двух анонимных источников агентства, процесс планирования увольнений находится на раннем этапе и может претерпеть изменения. Такое решение может привести к беспрецедентной перестановке в Пентагоне, однако один из источников сомневается в необходимости подобных изменений в Министерстве обороны США.

Исчезнут все, кто приближен к Марку Милли Неизвестно, поддержит ли сам Трамп эту инициативу, однако во время предвыборной кампании он активно выступал против критиковавших его лидеров оборонного ведомства. Трамп ранее заявлял о намерении уволить генералов, ответственных за противоречивый вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Второй источник Reuters сообщил, что новая администрация может сосредоточиться на офицерах, имеющих связь с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Боб Вудворд в книге "Война" привел цитату Милли, где тот назвал Трампа "фашистом в мозг костей", что привело к негативной реакции союзников Трампа.

Объединенный комитет начальников штабов включает в себя высших офицеров вооруженных сил США, а также руководителей разных родов войск.

"Железный" министр обороны Планы по увольнениям появились сразу после того, как Трамп назначил министром обороны Пита Гегсета, комментатора Fox News и ветерана, открыто заявляющего о необходимости "чисток" в Пентагоне.

Новая администрация Трампа

Недавно вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил несколько ключевых назначений в своей будущей администрации. Многие из новых высокопоставленных чиновников ранее отметились скептическими взглядами относительно Украины.

  • В частности, на должность министра обороны был избран ветеран и телеведущий Fox News Пит Гегсет.

  • Кандидатом на пост директора национальной разведки США стала Тулси Габбард, ранее распространявшая антиукраинские заявления и упоминавшая о "биолабораториях" в Украине.

  • Также Трамп определил кандидатов в должности государственного секретаря, генерального прокурора и других руководителей Национальной разведки.

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