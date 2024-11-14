В Трампа готовят массовые "чистки" в Пентагоне — под увольнение попадают генералы и офицеры

Члены переходной команды новоизбранного президента Дональда Трампа составляют список военных чиновников, которых планируют уволить. Среди них могут оказаться члены Объединенного комитета начальников штабов США.

Команда Трампа готовит массовые чистки в Пентагоне

По информации двух анонимных источников агентства, процесс планирования увольнений находится на раннем этапе и может претерпеть изменения. Такое решение может привести к беспрецедентной перестановке в Пентагоне, однако один из источников сомневается в необходимости подобных изменений в Министерстве обороны США.

Исчезнут все, кто приближен к Марку Милли Неизвестно, поддержит ли сам Трамп эту инициативу, однако во время предвыборной кампании он активно выступал против критиковавших его лидеров оборонного ведомства. Трамп ранее заявлял о намерении уволить генералов, ответственных за противоречивый вывод войск из Афганистана в 2021 году. Поделиться

Второй источник Reuters сообщил, что новая администрация может сосредоточиться на офицерах, имеющих связь с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Боб Вудворд в книге "Война" привел цитату Милли, где тот назвал Трампа "фашистом в мозг костей", что привело к негативной реакции союзников Трампа.

Объединенный комитет начальников штабов включает в себя высших офицеров вооруженных сил США, а также руководителей разных родов войск.

"Железный" министр обороны Планы по увольнениям появились сразу после того, как Трамп назначил министром обороны Пита Гегсета, комментатора Fox News и ветерана, открыто заявляющего о необходимости "чисток" в Пентагоне.

Новая администрация Трампа

Недавно вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил несколько ключевых назначений в своей будущей администрации. Многие из новых высокопоставленных чиновников ранее отметились скептическими взглядами относительно Украины.